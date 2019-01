Realizan campaña de prevención contra el cáncer de piel

El verano es la época en la que las personas más se exponen a los rayos ultravioleta, los cuales durante esa estación también presentan altos índices.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la temperatura máxima para Lima Este es de 27° centígrados y que el lado Oeste de 26° centígrados con una radiación ultravioleta (UV) no menor al grado 14 considerada extremadamente alta y dañina.

Por tal motivo, La Liga Contra el Cáncer a través de su campaña ‘Por fuera y por dentro’ que cuenta con el apoyo de Unique y RIMAC Seguros, realizará durante los meses de enero y febrero una campaña de despistajes de cáncer de piel en sus tres centros de prevención y detección con el objetivo de sensibilizar a los peruanos sobre la importancia de tomar medidas de protección contra los rayos UV.

“_Aunque al inicio del año no hubo brillo solar y el cielo se veía nublado, no olvidemos que la radiación ultravioleta está presente y que es el principal factor causante del cáncer de piel. En el Perú al año 944 peruanos son detectados con ese mal y de estos más de 355 fallecen”, señaló Damary Milla, Gerente General de la Liga Contra el Cáncer.

Los exámenes, también incluyen cáncer de cuello uterino, mama, ganglios y tiroides por una donación de S/. 30.00 soles, que permitirá a la institución continuar realizando más despistajes gratuitos a personas de escasos recursos.

La campaña se realiza en sus Centros de Prevención y Detección de Cáncer ubicados en Lima, Av. Nicolás de Piérola 727; Pueblo Libre, Av. Brasil 2746 y Surquillo, Av. Angamos 2514; de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.