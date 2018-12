¿Qué significa la expresión 'la piel tiene memoria'?

La llegada del verano significa que pasaremos varias horas expuestos al sol, especialmente los más pequeños. Y es que en esta estación son sus vacaciones y para que se diviertan, los padres suelen llevarlos a la playa o piscina.

Eso puede provocar que, con el tiempo, ellos presenten la aparición de manchas y en algunos casos cáncer de piel. De hecho, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) estima que al cierre del año se habrá diagnosticado 3,471 casos de esta neoplasia.

“Ello puede ocurrir porque la ‘piel tiene memoria’ y la exposición solar acumulada por años, sobre todo antes de los 18, puede ocasionar algunos padecimientos a partir de los 40”, comentó Martín Falla, oncólogo especializado en piel de Oncosalud.

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, por lo que necesita de cuidados y atención especial. De acuerdo con el especialista, esta patología oncológica es una de las más comunes del país y se divide en dos grandes grupos: no melanoma y melanoma.

“El no melanoma afecta, principalmente, a personas de piel blanca a partir de los 40 años que han estado expuestas a los rayos solares durante mucho tiempo. Por su parte, el melanoma es un cáncer mucho más agresivo que puede ser mortal si no se detecta a tiempo. A este cáncer se le puede identificar por la presencia de lunares que son asimétricos, con bordes irregulares, de color sospechoso y no cuentan con un diámetro marcado”, afirmó el especialista.