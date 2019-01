Más de 50 mil bloqueadores serán entregados gratuitamente en el país

Este 2019, la radiación solar será más fuerte. De acuerdo con el último reporte del SENAMHI, la radiación ultravioleta en Lima es de grado 14 aproximadamente, lo que significa que es extremadamente alta y dañina para la salud.

Esto puede hacer que las personas se vuelvan propensas a padecer melanoma u otro tipo de cáncer de piel, el cual si no es detectado a tiempo se vuelve mortal. Por tal motivo, la Liga Contra el Cáncer a través de la campaña ‘Protégete Por Dentro y Por Fuera’ con el apoyo de Unique y RIMAC Seguros, distribuirá gratuitamente más de 50 mil sachets de bloqueadores solares en las playas y en zonas con mayor radiación UV.

“Para prevenir el cáncer de piel es muy importante que los peruanos tomen medidas necesarias de protección. Para ello, la aplicación de un bloqueador solar con un factor no menor a los 30 SPF, media hora antes de salir de casa y posteriormente cada 2 horas es la medida más importante”, señaló el Dr. Christian Loayza, Oncólogo de cabeza y cuello de la Liga Contra el Cáncer.

Asimismo, la asociación está realizando despistajes clínicos de cáncer de piel, cuello uterino, mama, ganglios y tiroides por una donación de S/. 30.00 soles. Con dicha colaboración, ellos podrán seguir realizando más despistajes gratuitos a personas de escasos recursos.

Estos se pueden hacer en los Centros de Prevención y Detección de Cáncer ubicados en Lima, Av. Nicolás de Piérola 727; Pueblo Libre, Av. Brasil 2746 y Surquillo, Av. Angamos 2514; de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.