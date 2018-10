Liga Contra el Cáncer realizará despistajes a precios accesibles

El cáncer de mama es una de las neoplasias que más muertes causa alrededor del mundo. Esto debido a que en la mayoría de los casos es detectado cuando se encuentra en un estado avanzado y eso evita que la persona puede recibir un tratamiento.

Una manera de prevenir eso es que mujeres y hombres acudan al médico de manera regular, se realicen autoexámenes y sobre todo no ignoren los cambios que presenta su cuerpo. Actualmente esta enfermedad es considerada la principal causa de muerte de la población femenina en Perú.

Por tal motivo, la Liga Contra el Cáncer junto a su campaña ‘Tetas con Propósito’ realizará todo octubre despistajes clínicos de cáncer de mama, cuello uterino, piel, ganglios y tiroides por una donación de 25 soles.

“La incidencia de cáncer de mama se ha incrementado de manera alarmante en nuestro país, solo este año se están detectando cerca de 7 mil casos y de los cuales, 2 mil mujeres fallecerían por esta enfermedad, solo por no realizarse un chequeo preventivo a tiempo. Por ello, invocamos a la mujer peruana a realizarse sus despistajes clínicos en nuestros centros preventivos”, comentó Damary Milla, Gerente General de la Liga Contra el Cáncer.

Las personas podrán acceder a los despistajes en los Centros de Prevención y Detección de la Liga Contra el Cáncer (Pueblo Libre, Cercado de Lima y Surquillo) de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Se debe resaltar que esta colaboración ayuda a que la institución pueda realizar despistajes de forma gratuita en zonas menos favorecidas.