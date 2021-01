Liga Contra el Cáncer realiza campaña de despistajes de piel

Llegó el verano , lo que significa un aumento de temperatura y eso expone a la población a daños severos en la piel como manchas, aparición de líneas de expresión y cáncer de piel en el futuro.

Por tal motivo, la Liga Contra el Cáncer lanza su campaña “Protégete del Sol”, que cuenta con el apoyo de Yanbal y RIMAC Seguros. Consiste en realizar despistajes de piel en Pueblo Libre y Cercado de Lima por una donación de S/. 39.00, la cual contribuirá a que más personas de las zonas más vulnerables a los efectos nocivos de la rayos UV puedan acceder a chequeos gratuitos.

La atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Para agendar las citas se podrá realizar ingresando a la web www.ahoraprotegetedelsol.com o llamando al (01) 204- 0404 .

“Se sabe que, a raíz de la actual pandemia, la población incorporó como parte de su rutina diaria el uso de elementos de protección, como el uso de mascarillas, alcohol en gel, entre otros; sin embargo, aún no aprende a protegerse contra el cáncer. En nuestro país, el cáncer de piel es uno de los tipos de cáncer más agresivos y mortales. Se proyecta un incremento de casos casos debido a los altos índices de radiación solar presentados en los últimos años en el Perú. Anualmente se presentan cerca de 1,000 nuevos casos de melanoma que genera la muerte de cerca de 400 peruanos”, señala Damary Milla, Gerente General de la Liga Contra el Cáncer.

Cabe destacar que, gracias a las donaciones realizadas, las Unidades Móviles de la institución visitarán zonas céntricas de la ciudad para realizar acciones gratuitas de prevención. De esta manera, el recorrido iniciará: