4 hábitos saludables que ayudan a los fumadores a dejar el tabaco

La actividad física se ha convertido en una buena medida para todos aquellos que quieren dejar de fumar , debido a que ayuda a liberar endorfinas, unas sustancias que nuestro cuerpo produce y que nos da la sensación de bienestar. Esta estimulación es muy similar a la que produce la nicotina en el cerebro cada que se consume tabaco, haciendo del deporte un escape saludable que acabaría de una vez por todas con este mal hábito.

El tabaco que contiene más de 4 mil químicos, produce enfermedades cancerígenas, así como la desnutrición, el insomnio, mal aliento y adicción, además de enfermedades respiratorias causadas por la disminución de la función pulmonar, produciendo fatiga prematura, entre otros.

Por ello, en el Día Mundial del No Fumador (31 de Mayo), especialistas de Lab Nutrition, empresa líder en complementos nutricionales para la salud y el deporte, detallan los hábitos más saludables que ayudan a los fumadores a dejar el consumo de tabaco:

1. Realizar cualquier tipo de actividad física permite liberar las vías respiratorias y se de paso a mayor ingreso de oxígeno,haciendo que la sangre llegue a nutrir todos y cada uno de los órganos y músculos del cuerpo.

2. Los ejercicios como el yoga y pilates ayudan a tener un mejor control de la respiración, además de conseguir concentración mental que no es fácil obtener en fumadores activos como pasivos.

3. Los fumadores o ex fumadores necesitan consumir vitamina C, debido a que el tabaco que está en el organismo no deja que seasimile este nutriente. Tomar una cantidad extra de vitamina C durante períodos cortos de tiempo puede ayudar a reducir el ansia de nicotina, por ello se recomienda el consumo de frutas y verduras como el kiwi, naranja, toronja, fresas, brócoli, pimientos verdes, tomate, entre otros.

4. De igual manera se recomienda el consumo de las vitaminas B1, B6, B12 y ácido fólico que ayudarán a regenerar los daños que el tabaco ha ocasionado en ellos.