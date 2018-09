Disfunción eréctil: ¿ocurre solamente en hombres mayores de 40 años?

Disfunción eréctil (DE) es el nombre que recibe la dificultad de un hombre para lograr o mantener una erección. Muchas personas suelen creer que este problema se presenta a partir de los 40 años, pero no es así.

“Si bien, el rango de edades de mayor incidencia va de los 40 a 70 años, no se trata de un síntoma que afecte únicamente a varones de esa edad ya que este puede darse de manera indistinta y a veces aparece en personas jóvenes”, explica el Dr. Antonio Grandez, especialista de la Clínica Urológica Avanzada UROZEN.

Una de las principales razones por las que se produce la disfunción eréctil es cuando el hombre presenta un problema en los vasos sanguíneos ya que si estos están en mal, evitan que la sangre no llegue en los niveles adecuados y, por lo tanto, que los cuerpos cavernosos no se llenen de ella y como consecuencia no se produzca la erección.

“La incapacidad de un hombre para mantener una erección no es una enfermedad, sino más bien un síntoma que puede tener varias posibles causas”, finalizó el especialista.

Existen diversos tratamientos para la disfunción eréctil. Entre ellos tenemos las pastillas (Sildenafil ,Tadalafil); dispositivos Vacuum, inyecciones intracavernosas y las ondas de choque de baja intensidad.

Cabe destacar que llevar un estilo de vida saludable, hacer ejercicio y cuidar tu peso es una buena forma de evitar la presencia de este problema.