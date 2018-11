Día Mundial de la Diabetes: ¿cuál es el rol de la familia en el apoyo del paciente?

La diabetes es una enfermedad que afecta a miles de personas en el mundo. Existen dos tipos: diabetes mellitus tipo 1 (cuando el páncreas produce poca insulina, la cual es una hormona) y tipo 2 (aquí el cuerpo no crea o usa la insulina de forma adecuada).

En el 2016, este padecimiento fue considerado como una de las principales causas de muerte de ese año. De hecho, se encontró en séptimo puesto, los primeros lugares estuvieron ocupados por enfermedades cardiovasculares.

Sus síntomas varían de acuerdo con el tipo que presenta la persona, pero existen algunos generales y son: abundante sed, cansancio, problemas de visión, heridas que demoran en cicatrizar y pérdida de peso inesperada.

Cuando a una persona le detectan este padecimiento, él o ella debe cambiar su estilo de vida. Para sobrellevar esa situación es importante que la familia también lo apoye llevando también ellos una dieta saludable.

La dieta cumple un papel importante en una persona con diabetes. (Foto: iStock)

“En el Perú es usual que cualquier tipo de acontecimiento (matrimonios, cumpleaños o reuniones de trabajo) se desarrollen acompañados de comida, situación que puede incomodar a un diabético, ya que no podrá disfrutar de esas delicias. Por ello, es importante que la familia lo apoye y sobre todo no lo discrimine, por ejemplo, cambiar su estilo de vida hará que él o ella no sienta el cambio y también su familia cuide su salud”, Rafael Chucos, presidente de la Liga Peruana de Lucha contra la Diabetes.

Asimismo, la doctora Rosa Pando, presidenta de la Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y Ateroesclerosis (APOA) comentó que, “Llevando un estilo de vida saludable y realizando actividad física, la diabetes puede ser controlada y en el caso de la del tipo 2 prevenible.”