Cuidados paliativos: ¿por qué no todas las personas pueden acceder?

Los cuidados paliativos son una rama de la medicina que ayudan a mejorar la calidad de vida de aquellas personas que tienen un padecimiento grave y llevará un tratamiento toda su vida o sufren una enfermedad terminal.

En el Perú desde hace algún tiempo se está ofreciendo este apoyo a los pacientes y en parte se debe a la reciente promulgación de la Ley que crea un Plan Nacional de Cuidados Paliativos y también al convenio que Grunenthal Peruana ha firmado con las universidades de San Marcos y San Martín de Porres para realizar la primera especialización sobre ese tema.

Sin embargo, según Liliana de Lima, Directora Ejecutiva y CEO de la Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos (IAHPC), todavía falta abarcar más. Para ella sebe reforzar los siguientes puntos:

Inclusión en el sistema de cobertura de salud universal.

Acceso a los medicamentos controlados para los pacientes que tienen dolor a nivel de analgésicos opioides (morfina).

Educación en pregrado, pero también el reconocimiento de la especialidad, tanto en enfermería como en medicina.

Creación de servicios para fomentar al acceso.

Es importante que los doctores y enfermeros reciban cursos sobre este tema. (Foto: Pixabay)

Y es que, actualmente no todas las personas que necesitan recibir cuidados paliativos lo consiguen, pero ¿por qué ocurre? De acuerdo con la CEO, “_Esto se debe a que en las carreras de la salud como medicina o enfermería no se enseñan y si ofrecen el curso es una materia opcional. Asimismo, dado que los sistemas de salud están diseñados alrededor de la curación para tratar problemas agudos, traumas, accidentes o enfermedades que son curables, por lo que cuando se presenta un padecimiento crónico, avanzado u incurables, el sistema no puede manejarlo _”.