Cuidados paliativos: 5 preguntas y respuestas sobre el tratamiento del dolor

Hay enfermedades de tipo crónico y degenerativo, como el cáncer , que desencadenan que una persona tenga que someterse a un extenso tratamiento y que el dolor se vuelva cada vez más fuerte. Entre ellas destacan también el Sida, insuficiencia renal, la demencia senil, enfermedades pulmonares o la esclerosos lateral amiotrófica.

Y es que los males prolongados y dolorosos desencadenan procesos extendidos de deterioro físico y mental, en muchos casos con dolor crónico. Estas personas permanecen bajo vigilancia médica o lo que se conoce como cuidados paliativos.

En este proceso de enfermedad avanzada, y con el fin de aliviar los síntomas para dar confort tanto al enfermo como a sus seres queridos en los últimos momentos de su vida, es que muchos ven en ellos la posibilidad de aliviar el sufrimiento.

En esta nota te presentamos 5 preguntas y repuestas frecuentes sobre los cuidados paliativos, a cargo de María del Rosario Berenguel Cook, médico anestesióloga especializada en cuidados paliativos y tratamiento del dolor y representante de Paliativos sin Frontera España, filial Perú.

1. ¿Qué son los cuidados paliativos y cómo se aplican?

Se definen como el cuidado activo y total que se da a los pacientes, cuya enfermedad no responde al tratamiento curativo y son no recuperables. Los pacientes en estos programas presentan diferentes etapas de evolución, siendo los oncológicos terminales y con VIH en los últimos 6 de meses de vida, quienes reciben un soporte mayor e integral. Debe existir un impecable tratamiento del dolor ya que los síntomas de este tipo de pacientes son nauseas, vómitos, falta de aire, disnea, así como de problemas sicosociales y espirituales.

2. ¿Cómo se maneja el tratamiento del dolor en Perú? ¿Con qué medicamentos se efectúa?

En Perú, nos sentimos muy alentados con el desarrollo de los cuidados paliativos y el alivio del dolor. Hemos desarrollado en los últimos años importantes programas para pacientes oncológicos y no oncológicos. Nos impresiona que existe una mayor sensibilidad de las autoridades y mejor distribución y acceso a los analgésicos opioides (son derivados del opio tales como la morfina, la codeína y otros de síntesis química). Estos se convierten en el principal tratamiento para el alivio del dolor y su uso es escalonado. Según diagnóstico del tipo del dolor, existen en pastillas, ampollas, parches, etc.

3. ¿Los cuidados paliativos están contemplados por EsSalud o solo acceden a ellos personas que se atienden por EPS o manera particular?

Los cuidados paliativos sí están considerados en el Seguro Social de Salud en sus principales sedes, en hospitales de las Fuerzas Armadas y Policiales y en entidades privadas de salud como Oncosalud. Lo que ameritan estas entidades es una normativa y un proceso para el desarrollo adecuado de estos programas, así como capacitación de su personal.

4. ¿Cómo es el manejo del dolor en un paciente terminal o que tiene cáncer?

Lo más importante es la identificación del tipo de dolor, la intensidad y la planificación en base a la escalera Analgésica OMS y a sus nuevas modificaciones.

Hay una gran variedad de fármacos opioides en el país por lo que si un paciente tiene dolor severo hay como tratarlo. En el caso de enfermedades penosas largas de mucha carga emocional, los analgésicos y tranquilizantes deben de ir de la mano con un soporte integral en espiritualidad y apoyo social.

5. ¿Por qué se dice que la filosofía de los cuidados paliativos es antitética a la de la eutanasia?

En el libro Distanasia de doctor Leo Pissini hay una gran revisión de este tema, así como menciona el Dr. Marcos Gómez, los cuidados paliativos atienden a la persona en la última fase de su vida de una manera integral y global, persiguen la dignidad del enfermo crónico y terminal, le garantizan vivir su final sin sufrimiento y respeta la autonomía de la persona. Esto toma en cuenta aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales, así como trabajo en unión con la familia que es el núcleo fundamental de apoyo. Esto no implica abandonarlo a su suerte. Por ello, hay mucho que hacer con el paciente terminal, especialmente aliviar su dolor y sufrimiento y no darle prolongaciones artificiales de vida en la que luego la decisión terapéutica es más dañina que la enfermedad. La Medicina Paliativa es una respuesta a No Eutanasia y No Distanasia.

Congreso Internacional de Cuidados Paliativos

En octubre de este año tendrá lugar en Perú el Congreso Internacional de Cuidados Paliativos, con el objetivo de promover un mayor reconocimiento de esta disciplina e incrementar el interés y compromiso de profesionales en la materia, en beneficio de los pacientes. Estará liderado por la farmacéutica Grünenthal reunirá a aproximadamente 500 personas, entre asistentes médicos y enfermeras de toda Latinoamérica, así como reconocidas autoridades médicas de España, Alemania, Colombia, Argentina, Estados Unidos y Perú.