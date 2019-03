¿Por qué controlar los niveles de colesterol es vital para tener un riñón sano?

Para poder disfrutar de una buena calidad de vida no es solo vital cuidar nuestra alimentación, no fumar ni beber en exceso, sino también brindarle atención a nuestros riñones para así evitar una enfermedad renal crónica.

Actualmente hay más de 30 mil peruanos con la enfermedad en estado avanzado; sin embargo, sólo el 50% de pacientes recibe algún tipo de tratamiento, los otros 50% no son reportados debido a que no se les diagnostica la enfermedad, no cuentan con algún seguro médico y en el peor de los casos, fallecen. Entendiéndolo como un problema de salud pública se creó el Día Mundial del Riñón “Salud Renal para todos, en todas partes”, que se conmemora cada 14 de marzo, con el fin de fomentar estilos de vida saludable y la realización de exámenes médicos.

“El riñón es uno de los órganos más importante del organismo, dado que realiza funciones de limpieza, equilibrio químico de la sangre y producción de hormonas que controlan la anemia y mantienen los huesos sanos, entre otras, por lo cual hay que mantenerlo saludable”, señaló la Dra. María Teresa Lopera, Directora Médica de Fresenius Medical Care del Perú.

En la mayoría de casos los pacientes con enfermedades renales crónicas llegan a consulta médica cuando tienen gran pérdida de la función renal, ya que puede producir poca o ninguna sintomatología hasta estados muy avanzados de insuficiencia renal. Las principales causas son la hipertensión arterial y la diabetes, y debido a que estas dos dolencias cada vez están en aumento.

Entre los cuidados que se pueden tener para garantizar la buena salud de los riñones, es vital que tanto hombres como mujeres controlen los niveles de colesterol en su cuerpo.

El doctor Michael Cieza, nefrólogo de la clínica Anglo Americana, indica que las personas que sufren de colesterol alto tienen mayor riesgo de sufrir daños o problemas renales. Por esta razón, es importante que puedan reducir los niveles de colesterol, contribuyendo así a disminuir los casos de insuficiencia renal y también a prevenir los problemas de hipertensión.

Esto se logra manteniendo un estilo de vida saludable, evitando alimentos refinados, azúcares y optando por una dieta saludable que incluya frutas, verduras, cereales y alimentos con alto contenido de fibra. A esto sumarle la reducción del consumo de sal, hacer actividad física y el bajar de peso, siendo recomendable practicar, por lo menos, 30 minutos de ejercicio al día, combinando acciones cardiovasculares con rutinas de fuerza.

Hay que tener presente también que muchas de las complicaciones en los riñones se producen como consecuencia de la deshidratación. Lo ideal es consumir dos litros de agua al día, pero si la persona realiza actividad física frecuentemente o vive en un clima cálido, el consumo de líquido debe incrementarse.

Con estas claves se contribuirá a reducir el desarrollo de enfermedades en los riñones (Enfermedad Renal Crónica, Insuficiencia Renal Aguda, cálculos, entre otros) para así tener una vida más saludable.