Consumir algas marinas ayuda a protegerte de la radiación del celular

Uno de los alimentos más completos que ofrece la naturaleza son las algas marinas, esas que muchas veces se nos sirve en el cebiche y que retiramos con desdén y rechazo, pero que tienen muchas propiedades, incluso la de hacernos eliminar la radioactividad que los celulares dejan en nuestro cuerpo.

A decir del biólogo de Bionaturista, Blas Silva, las algas concentran todos los minerales y electrolitos necesarios para el organismo humano y, por si fuera poco, permite eliminar los metales pesados y elementos radioactivos de la sangre en tiempos en que todos manejamos celulares o estamos frente a una computadora por mucho tiempo, es decir que estamos irradiados permanentemente.

Eso es posible por su contenido de ácido aligínico, importante nutriente muy usado en farmacia y en la industria que ayuda a eliminar la radiación del cuerpo.

Pese a los años, el debate sobre si la radiación de los celulares es dañina o no se mantiene. El sinfín de estudios científicos realizados al respecto no llegan a teorías determinantes, aunque sí queda claro que la radiación que despide es del tipo no ionizante, es decir menos potente que otras.

No se descarta tampoco que el uso frecuente de los celulares pueda aumentar el riesgo de tumores en el cerebro, cabeza y cuello.

(Fuente: Andina)