¿Cuántos tipos de cáncer de piel hay?

En verano, para muchas personas, la playa se vuelve su segundo hogar. Y es que pasar su tiempo libre en dicho lugar es la mejor forma de relajarse y olvidarse por un momento de las responsabilidades laborales.

Aunque, si no tomas algunas precauciones tu dermis estará expuesta al riesgo de padecer cáncer de piel con el tiempo. Martín Falla, oncólogo especializado en piel de Oncosalud, explica que esta patología oncológica es una de las más comunes del país.

Asimismo, el especialista, menciona que se divide en dos grupos: no melanoma y melanoma.

“El no melanoma afecta, principalmente, a personas de piel blanca a partir de los 40 años que han estado expuestas a los rayos solares durante mucho tiempo. Por su parte, el melanoma es un cáncer mucho más agresivo que puede ser mortal si no se detecta a tiempo. A este cáncer se le puede identificar por la presencia de lunares que son asimétricos, con bordes irregulares, de color sospechoso y no cuentan con un diámetro marcado”, agregó.

El tratamiento varía de acuerdo con el tipo, fase, etc. El oncólogo, también recuerda que si estuviste expuesto sin protección a los rayos solares de pequeño y no lo haces de adulto, no quiere decir que no eres propenso.

Por ello, a veces, las consecuencias se presentan a partir de los 40 años. Así que es importante prestar atención a cualquier señal de preocupación.