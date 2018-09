Campaña 'Tetas con Propósito' busca crear conciencia sobre el cáncer de mama

Actualmente, el cáncer de mama es una de las neoplasias que más muertes causa alrededor del mundo. En el Perú se ha convertido en la principal causa de fallecimientos dentro de la población femenina.

Por tal motivo y en honor al Día Mundial de Prevención de Cáncer de Mama (19 de octubre), la Liga Contra el Cáncer ha lanzado la campaña ‘Tetas con Propósito’, la cual busca conseguir que hombres y mujeres tomen conciencia sobre la importancia de realizarse un autoexamen mensual y un chequeo de mama de forma anual.

“La incidencia de cáncer de mama en el Perú ha ido incrementándose de manera alarmante, hace unos años, era la segunda causa de muerte en mujeres peruanas y actualmente es la primera. Hasta el momento, en el 2018, se han registrado cerca de 7 mil nuevos casos y cerca de 2 mil mujeres fallecerían por esta enfermedad. Por ello, lanzamos la campaña ‘Tetas con Propósito’, con la cual buscamos llamar la atención de la población y recordarles la importancia de prevenir esta enfermedad con un chequeo a tiempo”, comentó, Damary Milla, Gerente General de la Liga Contra el Cáncer.

La campaña contará con una web en la que las personas podrán encontrar información sobre el cáncer de mamá y otros datos en general para poder cuidar su salud.

También, la Liga Contra el Cáncer hará despistajes clínicos a la población por 25 soles. Estos se llevarán a cabo en los Centros de Prevención y Detección ubicados en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746), Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727) y Surquillo (Av. Angamos 2514) durante el mes de octubre de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m y sábados de 8:00 a.m a 11:00 a.m.

Asimismo, otra forma de apoyar a la institución es adquiriendo la edición limitada de Productos Rosa tales como Aceite Primor, Fideos Don Vittorio y Productos de Limpieza Hude (Escoba y Mopa Rosa) y las baterías ETNA Pinky, las cuales podrán obtenerse llamando al 514-2535.

Mira el spot de la campaña