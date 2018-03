8 reglas para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades renales

Hoy es el Día Mundial del Riñón, conoce cómo puedes cuidar tus riñones, una parte fundamental de tu cuerpo que trabaja a diario por ti.

La enfermedad renal crónica (ERC) se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial debido a los limitados recursos sanitarios y a los altos costos de las terapias de sustitución renal.

La enfermedad en etapa terminal se está incrementando considerablemente debido al aumento de la prevalencia de la diabetes mellitus e hipertensión arterial.

La Dra. Nelly Seminario, médica nefróloga y jefa del servicio de nefrología del Complejo Hospitalario Alberto Barton, señala que “en una población como la de nuestro país es importante preocuparse por la situación de la enfermedad renal crónica que no se ve, no se siente, ya que la degradación de la función renal es progresiva y silente, muchas veces no hay manifestaciones ni signos y síntomas evidentes del deterioro renal”.

El crecimiento exponencial de la ERC nos hace tomar conciencia para impulsar políticas destinadas a la prevención primaria de la enfermedad, y adoptar un estilo de vida sano. Los riñones son órganos muy importantes cuya función es eliminar los productos de desecho como la urea y creatinina y el agua en exceso.

Puede proteger sus riñones evitando o controlando problemas de salud que producen daño renal tales como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes y embarazos.

Las enfermedades renales se suelen denominar “asesinos silenciosos” influyen notablemente en la calidad de vida de los pacientes y sus familiares.

Existen algunas formas sencillas de reducir el riesgo de desarrollar enfermedades renales conocidas:

1. Mantenerse en forma y activo

2. Controlar regularmente el nivel de azúcar en sangre*

3. Vigilar la presión sanguínea

4. Comer sano y controlar el peso

5. Mantener una ingesta de líquidos sano

6. No fumar

7. No tomar medicamentos sin receta médica regularmente

8. Comprobar la función renal si se presentan uno o más factores de riesgo

Finalmente, en Complejo Hospitalario Alberto Barton, el servicio de Nefrología tiene el programa ERCA, cuenta con un equipo encargado de detener o enlentecer la progresión de la enfermedad renal y de ser posible lograr la recuperación de la función renal del paciente.