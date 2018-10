5 consejos para no ser engañado al comprar un turrón

Llegó octubre, el mes del Señor de los Milagros y los turrones, que durante este mes se venden a montones. Lamentablemente, a veces, existen inescrupulosos comerciantes que ofrecen este tradicional dulce usando productos alterados en su elaboración.

Sabiendo ello, especialistas en salud de la Municipalidad de Lima comparten algunas recomendaciones para evitar ser engañados al comprar esta delicia.

1.- Adquiere el producto en lugares que ofrezcan garantías adecuadas.

2.- No compres turrones ofrecidos en forma ambulatoria, es decir, en triciclos o carretillas.

3.- Revisa que los colores del dulce no sean muy intensos. Con esto se refiere a que estos no pueden ser ni muy amarillos o anaranjados, porque de lo contrario muestra que el uso de colorantes no ha sido controlado.

4.- Las grageas de caramelo deben tener una tonalidad pastel.

5.- Verifica que no tenga un sabor ácido, porque de lo contrario significa que presenta un grado de fermentación y ya no está apto para el consumo.

Asimismo, es importante que todo turrón envasado tenga un registro sanitario que incluya la relación de insumos usados y fecha de expiración vigente.

También, los vendedores deben almacenarlo en lugares secos y si lo venden a granel, taparlo con papel film, usar cuchillos limpios y desinfectados para trozarlo.

Se debe resaltar que el consumo de un turrón de Doña Pepa adulterado puede ocasionar fuertes cuadros de intoxicación e infecciones estomacales como vómitos, diarreas severas y parasitosis.