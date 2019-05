4 consejos que debes tomar en cuenta si tu hijo padece varicela

La varicela es un padecimiento infecciosa-viral, que es fácilmente contagiosa y se presenta con mayor frecuencia en niños menores de cuatro años. Es transmitida a través de la saliva, gotitas al respirar o tocando las ampollas que se producen durante la enfermedad.

Las personas que presentan más riesgo de complicaciones son los bebés, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con sistema inmunológico debilitado.

En muy pocas ocasiones se han presentado infecciones serias u otras complicaciones graves como la neumonía y la encefalitis. Este tipo de casos requieren hospitalización en áreas de aislamiento por el alto riesgo de contagio, sin embargo, existen otros factores que, si no se siguen las indicaciones pueden traer complicaciones.

En ese sentido, a continuación, los voceros de la ONG “Una Vida por Dakota”, dan a conocer cuáles son los cuidados mínimos que los padres deben tener en un niño con varicela. ¡Presta atención!

1. Baños cortos

Es beneficioso bañar a los niños que presentan varicela para mantener limpia su piel y evitar las infecciones. Los baños deben ser rápidos, con agua tibia y usando un jabón neutro para no irrite la dermis. Al finalizar se debe secar el cuerpo con una toalla limpia y no sobándola, sino haciendo toques.

2. Ropa holgada y de algodón

Vestirlo con ropa holgada, no apretada. Evitar las prendas de material sintético y no muy gruesas. Es importante que el niño o niña que tenga varicela, se sienta cómodo y fresco para evitar que se rasque las ampollas a causa del picor.

3. Manos limpias y uñas cortas

La varicela suele durar entre 10 a 21 días después de haber tenido contacto con alguien que tenga la enfermedad. Primero comienzan a aparecer ampollas en la piel, acompañadas de picazón.

Luego las ampollas se convierten en costras y se desprenden de la piel. Por ello, considerando que la picazón de la dermis, en un niño con varicela, será difícil de controlar, es recomendable que siempre tengan las manos limpias y las uñas cortas para evitar que se autolesionen y se infecten las heridas.

4.Mantenerlo aislado

Si un especialista ha comprobado que tu hijo tiene varicela, lo mejor es que lo mantengas aislado. Si se encuentra en una etapa escolar, no debes enviarlo a clases ya que podría contagiar a sus compañeritos que aún no han desarrollado varicela, no están vacunados o están con el sistema inmunológico débil.

5. Mantenerlo hidratado

Los niños que tienen varicela deben mantenerse hidratados pues, por la fiebre, suelen perder líquido, sales minerales que puede complicar su estado de salud. Cabe resaltar que el método más efectivo para prevenir estas enfermedades es la vacunación.

La vacuna para prevenir la varicela está incluida en el Calendario Nacional de Inmunizaciones.

Esta se debe colocar de forma gratuita a niños desde 1 año hasta 2 años, 11 meses y 29 días. Sin embargo, si tu niño o niña no se encuentra en el rango de edad establecido, puedes vacunarlos en los centros y clínicas privadas donde la vacuna sí está disponible para ese grupo de edad, de esta manera podrás protegerlo y prevenir complicaciones.