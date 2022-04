¿Por qué no fui yo el elegido? ¿Qué hice mal o qué falló en el proceso? ¿Si el reclutador me dijo que cumplía con la posición, qué pudo haber pasado? Estas y otras preguntas son las que muchos candidatos se hacen cuando no quedan elegidos en un proceso de selección.

Quizá, al momento de hacerse esas preguntas se olvidan o no toman en cuenta en la evaluación un aspecto que toma cada vez más relevancia; su actividad digital y su interacción en redes. La proliferación de estos espacios han modificado hoy en día diversos procesos y generado nuevos conceptos que es importante revisar.

Toma en cuenta “la huella digital”

Uno de estos términos, surgido con el desarrollo de las redes sociales es el de huella digital, que es el rastro que toda persona deja cuando navega en Internet. “Cada vez que haces un “click”, das un “me gusta”, subes una publicación en las redes sociales o usas una aplicación desde tu celular o computadora, dejas información personal. Los datos que genera tu actividad en Internet crean lo que se llama “huella digital”. Es muy importante ser conscientes de cuánta información personal dejamos en Internet, ya sea por razones de seguridad o cómo vendemos nuestra imagen en el mundo digital”, señala Jimena de Torres, gerente de Marketing, Comunicaciones y RSC de Adecco Perú.

Así, esto que podemos llamar “nuestra reputación digital” resulta un aspecto sumamente importante al momento de postular a un empleo, pues tanto empresas como reclutadores incluyen la huella digital como uno de los temas a evaluar en el candidato. A continuación, Jimena de Torres detalla algunas recomendaciones a tener en consideración para tener una huella digital positiva:

Ser coherente con lo que publicamos en nuestras redes: debemos cuidar mucho aquello que decimos y cómo lo decimos. Bien dice el dicho que “somos esclavos de nuestras propias palabras”, y también de nuestro comportamiento en redes. Usar los filtros adecuados dependiendo de lo que publiques: No es necesario que no tengas fotos con tus amigos en la playa o en alguna fiesta; lo que es importante es que apliques los filtros adecuados para que solo las personas que tú desees las puedan ver. Mantén actualizado el CV en LinkedIn: Linkedin es la red más utilizada por las empresas en los procesos de selección e incluso una vía para reclutar e identificar potenciales candidatos. Es por ello que es fundamental contar con un CV actualizado. Participar activamente en Linkedin: Este es un aspecto de nuestra huella digital que debemos mostrar y del cual sentirnos orgullosos. Así como las empresas revisan si nuestro CV está actualizado, miden también nuestro nivel de interacción en esta red, nuestra frecuencia de posteos y los temas sobre los cuales hablamos o comentamos para darse una idea del perfil de cada candidato. Ser activo en esta red permitirá además incrementar nuestra red de contactos.

¿En qué etapas del proceso de selección interviene la medición de nuestra huella digital?

Una de las preguntas más comunes que los candidatos se realizan es en qué etapas del proceso de selección interviene la medición de nuestra huella digital. Al respecto, Patricia Carranza, gerente de Selección y RPO de Adecco Perú señala que “el candidato que participa en un proceso de selección está dentro de una competencia, cuyo objetivo personal es ganarla frente a otros candidatos en igualdad de condiciones. Cada uno de ellos deberá atravesar al menos 5 etapas durante el proceso en la que cada nuevo nivel tendrá más exigencias. La huella digital de cada candidato será su punto de partida y de llegada”.

De cara a que estemos atentos a la evaluación de nuestra huella digital, es importante saber que la red más consultada es Linkedin, ya que esta es la red social de uso profesional por excelencia. Sin embargo, eso no quita que los reclutadores muchas veces puedan revisar el Facebook o Instagram de algún candidato y así poder darse una idea más clara de cómo es esta persona. De hecho, estas últimas dos redes son utilizadas también para atraer candidatos de sectores y perfiles específicos que tienen mayor interacción en estas plataformas.

