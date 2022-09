Ante cualquier evento social la mayoría de las mujeres suelen planificar anticipadamente cuál será su próximo look de invitada, hurgando entre su closet o buscando referencias de outfits, maquillaje y peinado en internet, con el fin de lucir cómodas y bellas en todo momento. Aunque este proceso puede ser arduo si decides hacerlo todo tú misma, siempre podrás recurrir a opciones sencillas y lindas con la que podrás impactar en tu próximo evento.

Por ello, Gabriela Uribe, Head Marketing activation Beauty & F&H de Avon Perú te presenta cuatro peinados sencillos que se caracterizan por tener un estilo elegante y chic con el que no pasarás desapercibida.

Cuatro peinados sencillos para tener un estilo elegante

Como primer consejo es que el peinado que elijas siempre debe estar acorde al clima y a tu atuendo. No es lo mismo llevar el cabello suelto en una boda cerca al mar a una en un espacio cerrado. Te recomiendo que cuando estés invitada a un ambiente húmedo o con viento, optes por elegir peinados recogidos y que descartes los sueltos, que serán más difíciles de cuidar.

Coleta elegante

Si lo que buscas es algo totalmente sencillo, pero sofisticado esta es la opción ideal para ti. Para iniciar debes tener previamente el cabello muy bien alisado, luego con un peine de cola fina y cerdas delgadas, deberás hacerte una raya en medio y dividir tu cabello en dos partes hacia los lados. Peina cada una de estas hasta dejarlo tirante y aplica un poco de gel para fijarlo completamente. Por último, recoge los laterales en una coleta justo por encima de la nuca, luego utiliza un mechón de la propia coleta para ocultar la liga que colocaste.

Cuando estés invitada a un ambiente húmedo o con viento, optes por elegir peinados recogidos y que descartes los sueltos. (Foto: Pexel / Referencial)

Semirrecogido efecto mojado

Como si acabaras de salir de la ducha, este peinado lleno de personalidad usado en las últimas pasarelas y alfombras rojas por diferentes celebridades como Kim Kardashian, Megan Fox, Eva Longoria, Jennifer López o Beyoncé, le dará volumen y movimiento a tu cabellera. Para iniciar lava tu cabello, luego sécalo e hidrátalo con un aceite de argán para evitar el encrespamiento. Con el cabello listo aplica un poco de gel en las puntas de tus dedos y comienza a esparcirlo desde las raíces hacia abajo. Para darle el efecto de recogido lleva tu cabello por detrás de las orejas con un peine de púa fina, ayudándote con las manos para darle forma y unos ganchitos negros para que el cabello quede quieto.

Cuando estés invitada a un ambiente húmedo o con viento, optes por elegir peinados recogidos y que descartes los sueltos. (Foto: Pexel / Referencial)

Moño elegante express

Si tu próximo evento es una boda y necesitas algo sencillo, pero elegante, este moño te encantará. Para iniciar utiliza una crema de peinar que te permita desenredar tu cabello, controlar el volumen y dejarlo más sedoso, como los de Advance Techniques by Avon, que mantiene el cabello disciplinado hasta el próximo lavado. Con el cabello listo hazte una media cola y luego introduce la coleta por el centro. Repite este proceso, pero agarrando un mechón de cada lado y con el cabello restante en el centro, enróllalo y sujétalo con ganchitos negros. Finalmente tendrás tu peinado de gala en menos de cinco minutos.

Si tu próximo evento es una boda y necesitas algo sencillo, pero elegante, este moño te encantará. (Foto: Pexel / Referencial)

Recogido casual

Si lo que buscas es un peinado totalmente sencillo y eres amante de las coletas, este de solo tres pasos te fascinará. Para iniciar deberás hacerte una media cola y luego sujetar los mechones de cada lado, finalmente pasa el cabello restante por el centro hacia arriba de la última coleta y listo. Recuerda que, para darle ese toque glamoroso, deberás sellar tu peinado con un óleo de tratamiento de argán que no solo le brinde brillo a tu melena, sino que también controle el frizz como los de Advance Techniques by Avon que no contiene parabenos.

Si lo que buscas es un peinado totalmente sencillo y eres amante de las coletas, este de solo tres pasos te fascinará. (Foto: Marina Mora Escuela / Referencial)

Como último consejo recuerda que un cabello saludable podrá lucirse mejor en cualquier peinado, asimismo te brindará comodidad y seguridad en tu día a día. Por lo que es importante que mantengas una limpieza adecuada y darle, una vez por semana, un tratamiento que reponga los nutrientes de tu cabello garantizando una nutrición absoluta de la raíz a las puntas, como la mascarilla de aceite de argán de Advance Techniques by Avon que sella la cutícula, disminuye la porosidad y trata la hebra desde el interior mientras protege el exterior.

