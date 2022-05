El camino al Mundial Qatar 2022 ha sido una montaña rusa de emociones para los hinchas, que aún mantienen la fe de volver a ver a su selección en la máxima fiesta del fútbol. En medio de crisis políticas, económicas y sanitarias, el fútbol les permite dejar momentáneamente en un segundo plano estos problemas. Al ser un deporte que nos une como nación, es importante que las marcas estén ahí.

No obstante, según una investigación cualitativa de Kantar, hay una percepción de que hay menos empresas que acompañan la emoción del peruano en esta afición por el fútbol. Así, las marcas tienen la oportunidad de volver a conectar con sus consumidores a través de este deporte. Sin embargo, para lograrlo, es importante contemplar que dentro de este conjunto de emociones que se sienten hacia el fútbol, cada cual lo vive a su manera. Según un perfilamiento cualitativo, existen tres tipos de consumidores de cara a este evento:

Los incondicionales

Aman el fútbol con pasión. Es parte de sus vidas, de su identidad, el brillo en su cotidianeidad. El mundial significa muchísimo para ellos, en especial ahora que Perú tiene posibilidades de clasificar. Ven los partidos en casa con su familia, aunque en ocasiones también los ven con sus amigos o incluso solos en TV, streaming por internet o, si es posible, en el estadio. Buscan noticias de fútbol por programas de TV o análisis en YouTube.

Para llegar a ellos es ideal involucrarse como marca en los rituales en los que participan, como “la previa” de los partidos. Asimismo, se recomienda usar figuras relevantes en el fútbol (jugadores o comentaristas), así como activaciones en el mismo estadio. Dada la coyuntura de pandemia, las promociones que puede disfrutar en familia ganan relevancia.

Los sociables

Les gusta el fútbol y alentar a la selección camino al mundial, pero más les gusta poder vivir la experiencia con sus seres queridos y ver a todos entusiasmados por este evento. Siempre ven los partidos en TV con otros, usualmente con sus amigos, pero a veces con su familia (por las restricciones del COVID-19), y suelen enterarse de noticias de fútbol por redes sociales. Algunos de ellos no pueden vivir la experiencia de manera colectiva por motivo de la pandemia, por lo que experimentan el mundial de Qatar con la nostalgia de los mundiales pasados.

Se puede llegar a ellos aprovechando su exposición a redes sociales a través de influencers o challenges que traten la temática del fútbol. Asimismo, les emociona la idea de actividades grupales relacionadas al fútbol (organizar partidos, gamificación de experiencias, etc.), así como promociones de delivery en grupo (para familia y amigos). En el caso del grupo más nostálgico, surgen oportunidades en torno a experimentar el mundial con otros desde casa, en alianzas con servicios de streaming o videollamadas.

Los indiferentes

El fútbol no les interesa, sin embargo, no les desagrada el mundial y están dispuestos a aprovechar las buenas promociones que pueden venir con él. Así, plantear promociones con alguna utilidad práctica u ofertas en productos de uso común (como comida, electrodomésticos, etc.), puede llamar la atención de este perfil.

Si te interesa que tu marca conecte con el hincha peruano, contáctanos a: isabelcarol.behr@kantar.com / franco.luyo@kantar.com.

