Las zapatillas se han convertido en un básico obligatorio en nuestros looks diarios, pues son el complemento perfecto para cualquier outfit y ocasión. Gracias a la versatilidad que ofrecen, cada vez más peruanos las incluyen en su día a día, acompañando sus looks formales o casuales, siendo la comodidad un factor clave. Según Linio, las compras de zapatillas incrementaron en un 10% el último año y proyectan crecer un 10% adicional este 2022 en su plataforma.

Este incremento porcentual se relaciona directamente con la gran variedad de modelos, estilos y precios que ofrece la plataforma para todos los gustos. La venta de zapatillas representa más del 40% de la categoría moda y las marcas más solicitadas son Adidas, Nike, Reebok, Puma y New Balance, teniendo esta última un gran crecimiento el último año en el marketplace.

¿Cuánto gasta un peruano en zapatillas?

Según data de Linio, los hombres y mujeres de 25 a 34 años, son los compradores mayoritarios de zapatillas. Con respecto al ticket promedio, este viene incrementando gracias también a una cada vez mayor oferta de marcas en el marketplace.

“En Linio contamos con el portafolio de productos más completo del mercado. Tenemos la finalidad de ofrecer los mejores y más variados productos para nuestros clientes, por ello nuestra categoría de zapatillas viene sumando cada vez más marcas de un amplio rango de precios. Entre el 2020 y en lo que va del 2022, el ticket promedio ha incrementado en un 20%, una muestra que los clientes peruanos buscan productos de mayor calidad”, señaló Jason Huertas, director Comercial de Linio.

Si estás en busca de unas zapatillas nuevas y no sabes cuál elegir, la plataforma de e-commerce te comparte tres modelos que están en tendencia este 2022:

Blancas casuales:

Estas son esenciales, ya que combinan con cualquier outfit y estilo, así que te sacarán de apuros. Actualmente, no hay marca que no tenga unas zapatillas urbanas blancas, dos de los modelos más vendidos de Adidas son la urbana advantage y grand court.

Chunky y únicas:

Sobresalen por su diseño de plataforma que dan un look diferente. Definitivamente son perfectas para usarlas cuando buscas darle un toque especial a tu atuendo, pero con comodidad. Por ejemplo: las Skechers D’lites, Fila Disruptor o Adidas Strutter.

Son las llamadas “todo terreno” o modelo chunkys.

Cómodas y deportivas:

Ya sea para hacer algún tipo de deporte o únicamente sentirte más cómodo o relajado en tu look, las zapatillas deportivas no pueden faltar en tu armario. En esta tendencia existen muchas marcas importantes, pero las que siempre resaltan son Adidas, Nike, Puma, New Balance y Reebok, siendo uno de los modelos deportivos más vendidos de esta última el lite 3.

