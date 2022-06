Este 2022 en Perú se llevarán a cabo una gran variedad de conciertos, los cuales congregarán a personas emocionadas para escuchar en vivo las canciones de sus artistas favoritos.

Entre los shows más esperados se encuentran el de Harry Styles, Karol G, Luis Fonsi, Sebastián Yatra, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, entre otros. Debido a que son eventos con música bailable, los asistentes llevarán outfits con color y estilo.

Asimismo, los accesorios no pueden faltar para que ese look se vuelva más llamativo. Por tal motivo, los representantes de Pandora recomiendan la colección Pandora ME porque incluye piezas ideales para conciertos.

“El Verano del Amor y el movimiento juvenil de los años 60 y 70 ayudaron a inspirar nuestro concepto. Esto puede verse en piezas como nuestro medallón Pandora ME Sun Power y el medallón Pandora ME Rainbow Heart of Freedom. Pandora ME es una idea generada por la energía de descubrir, jugar con el estilo y conectar con la gente”, expresaron Filippo Ficarelli y Francesco Terzo, directores creativos de la marca.

Entre las piezas encontrarás clips, charms y eslabones del grosor ideal para poder crear un look fabuloso que te convierta en la sensación del evento. Además, no olvides llevar un outfit que impacte.

TE PUEDE INTERESAR