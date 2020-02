Paletas con vodka, opción ideal para disfrutar con amigos en el verano

En el verano, las personas buscan opciones que los ayuden a mantenerse frescos, por lo que las paletas no faltan en sus días de intenso sol, ¿pero te imaginas disfrutarlas con vodka? No me refiero a comer esa delicia acompañado de un vaso con esa bebida, sino a que esta tenga ese sabor.

Así como lees, la idea es que ese trago sea uno de los insumos, volviéndose una buena opción para una reunión con amigos. Y es que ella junto a tu fruta preferida y otros ingredientes encantará tu paladar.

Luis Llanos, Brand Embassador de Skyy Vodka, te cuenta cómo preparar una paleta de vodka para que tengas un verano inolvidable.

Orange Crush

Ingredientes

1 taza de Skyy Vodka Infusions Citrus

1 taza de jugo de naranja

1 taza de Schweppes Citrus

2 naranjas cortadas en 10 rodajas

Cómo preparar

Mezclar todos los insumos en un tazón grande. Luego, ve colocando todo en moldes para helado y agrega una rodaja de naranja. Después llevar a la congeladora y deja por seis horas.

Raspberry Lemonade

Ingredientes

1 taza de Skyy Vodka Infusion Raspberry

1 taza de limonada.

1 taza de Schweppes Citrus.

¼ taza de frambuesas

Cómo preparar

Tritura las frambuesas y colócalas en el fondo de los moldes para helado. Combina los demás ingredientes en un bowl grande. Pon un poco en cada uno de los moldes. Llevar a la refrigeradora (área que congelar) por 6 horas como mínimo.

Vodka Gummy bears

Ingredientes

1 taza de Skyy Vodka Infusions Honeycrisp Apple

2 tazas de Schweppes Citrus

Gomitas de osito. (A tu preferencia)

¿Cómo preparar