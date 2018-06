Mitsuharu Tsumura: ¿por qué piensa cerrar el mejor restaurante de Latinoamérica?

El chef peruano Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura se encuentra en Bilbao (norte de España) porque en este lugar se realizará la gala de entrega de los premios a Los 50 mejores (The 50 Best) restaurantes del mundo. Tsumura fue elegido el año pasado por esta lista como el mejor restaurante de Latinoamérica por su Maido de Lima, y el octavo de la clasificación general.

No le preocupa “quién esté arriba o abajo, lo importante es el encuentro de cocineros y gente de la industria una vez al año. No pienso en subir o bajar, el día de la ceremonia me siento y me pongo un poco nervioso, pero no le doy vueltas. Es como hago mi trabajo en general, tomo las cosas día por día”.

A pesar de vivir el presente, sigue con su idea ya anunciada de cerrar su restaurante en 2021. “Hacer algo como Maido demanda estar muy metido ahí y creo que la vida tiene etapas. Quiero dejarlo sin dejar mi cocina, transformarla en varios tipos de cocina más pequeña, una taberna, un restaurante de brasa, una cebichería, llevar el mundo nikkei (descendiente de japoneses) a conceptos más causales y accesibles al público”.

Y es que para Tsumura “hoy en día se han roto muchos paradigmas, la alta cocina no necesariamente tiene que ser utilizar todo caro; apostar por la creatividad y por reutilizar las cosas es una forma de ayudar a la sostenibilidad y al medio ambiente, y de mantener los costes del restaurante, porque tiene que ser rentable”.

Fuente: EFE