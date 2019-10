50 mejores restaurantes de Latinoamérica 2019: conoce la lista de los elegidos

El pasado 10 de octubre se llevó a cabo la gala de los Latin america’s 50 best restaurants (50 mejores restaurantes de Latinoamérica). En este evento como en ediciones anteriores aparecieron establecimientos peruanos.

Entre los más destacados tenemos a Maido y Central, quienes ocuparon el primer y segundo puesto respectivamente. Asimismo, tenemos los ingresos al ranking de Mayta de Jaime Pesaque, Mil de Virgilio Martínez y Kjolle de Pía León.

Descubre qué otros restaurantes aparecen en la lista y también conoce a los elegidos de América Latina:

50. Narda Comedor (Buenos Aires, Argentina)

49. Mayta (Lima, Perú) Nueva entrada

48. Malabar (Lima, Perú)

47. 99 (Santiago, Chile)

46. Gran Dabbang (Buenos Aires, Argentina)

45. Elena (Buenos Aires, Argentina)

44. Osaka (Santiago, Chile)

43. Mocotó (São Paulo, Brasil)

42. Manu (Curitiba, Brasil) Nueva entradada

41. La Docena (Guadalajara, México)

40. Evvai (São Paulo, Brasil) Nueva entrada

39. El Baqueano (Buenos Aires, Argentina)

38. La Docena (Polanco, Ciudad de México, México) Nueva entrada

37. Restaurante 040 (Santiago, Chile)

36. Mil (Cusco, Perú) Nueva entrada

35. Olympe (Río de Janeiro, Brasil)

34. De Patio (Santiago, Chile) Nueva entrada

33. Parador La Huella (José Ignacio, Uruguay) El mejor restaurante de Uruguay

32. Le Chique (Cancún, México)

31. Nicos (Ciudad de México, México)

30. Ambrosía (Santiago, Chile)

29. Chila (Buenos Aires, Argentina)

28. Máximo Bistrot (Ciudad de México, México)

27. Rosetta (Ciudad de México, México)

26. La Mar (Lima, Perú)

25. Tegui (Buenos Aires, Argentina)

24. Lasai (Río de Janeiro, Brasil) Art of Hospitality Award

23. Oteque (Rio de Janeiro, Brasil)

22. Harry Sasson (Bogotá, Colombia)

21. Kjolle (Lima, Perú) Highest New Entry

20. Mishiguene (Buenos Aires, Argentina)

19. Rafael (Lima, Perú)

18. Maní (São Paulo, Brasil)

17. Maito (Ciudad de Panamá, Panamá) El mejor restaurante de Panamá

16. Sud 777 (Ciudad de México, México)

15. Pangea (Monterrey, México)

14. Alcalde (Guadalajara, México) Highest Climber

13. Astrid y Gastón (Lima, Perú)

12. Isolina (Lima, Perú)

11. Quintonil (Ciudad de México, México)

10. D.O.M. (São Paulo, Brasil)

9. Osso (Lima, Perú)

8. Leo (Bogotá, Colombia)

7. El Chato (Bogotá, Colombia) El mejor restaurante en Colombia

6. A Casa do Porco (São Paulo, Brasil) El mejor restaurante en Brasil

5. Boragó (Santiago, Chile) El mejor restaurante de Chile

4. Don Julio (Buenos Aires, Argentina) El mejor restaurante en Argentina

3. Pujol (Ciudad de México, México) El mejor restaurante en México

2. Central (Lima, Perú) Sustainable Restaurant Award

1. Maido (Lima, Perú) El mejor restaurante en Latinoamérica / El mejor restaurante en Perú