50 mejores restaurantes de Latinoamérica 2018: ¿cuándo se realizará?

El Latin America’s 50 Best Restaurants (50 mejores restaurantes de Latinoamérica) es un evento que reconoce a los más grandes talentos de la gastronomía en América Latina. Este año se realizará su sexta edición, la cual se llevará a cabo el 30 de octubre y por vez consecutiva será en Bogotá (Colombia). Lima fue anfitriona en 2013 y 2014.

En la ceremonia no solamente se elige a los 50 mejores establecimientos gastronómicos de la región, sino que también se realizan otros reconocimientos como el Latin America’s Best Pastry Chef, el Chef’s Choice Award, el premio The Art of Hospitality, el premio Highest Climber y el premio Highest New Entry.

Asimismo, este 2018, los organizadores del Latin America’s 50 Best Restaurants han creado una nueva categoría: el Premio al Restaurante Sostenible y que reconoce al establecimiento con las mejores prácticas (aquel que contribuye con la reducción de residuos y apoya en programas de desarrollo comunitario).

“Después del éxito de nuestro primer evento en Bogotá en 2017, estamos muy emocionados de regresar a la capital culinaria de Colombia para realizar una serie de eventos que prometen ser aún más grandes y mejores que antes. Esperamos dar la bienvenida a los chefs y dueños de restaurantes de toda la región para experimentar la calidez de la gastronomía colombiana una vez más”, comentó William Drew, Editor General de Latin America’s 50 Best Restaurants.

Cabe destacar que semanas previas a la ceremonia también se brindan otros galardones: Premio Diners Club® Lifetime Achievement (5 de septiembre), el premio elit® Vodka Latin America’s Best Female Chef (26 de septiembre), y el premio Miele One To Watch (17 de octubre). Los trofeos son entregados en el evento, el cual es patrocinado por S. Pellegrino y Acqua Panna.