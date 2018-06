50 Best Restaurants: ¿qué representantes peruanos se encuentran en la lista?

La gastronomía peruana sigue cosechando logros en el mundo, y así lo constatan los tres restaurantes nacionales que fueron premiados entre los 50 mejores del mundo, de acuerdo a una lista que se publica cada año.

Los 50 Best Restaurants cumplen su 17ª edición, y este martes se dio a conocer la nómina completa donde tres restaurantes peruanos consiguieron los siguientes puestos:

En sexto lugar se encuentra el restaurante Central, liderado por el chef Virgilio Martínez, que descendió un puesto. Maido, por su parte, subió al séptimo lugar. En tanto, Astrid y Gastón, del reconocido cocinero Gastón Acurio, ocupó la posición 39, descendiendo seis puestos a comparación del año pasado.

El restaurante Central se mantiene en el ranking como mejor restaurante de Sudamérica, como sucedió en 2017.

Central retains the title of The Best Restaurant in South America in #Worlds50Best. @CentralRest@VirgilioCentralpic.twitter.com/4822XnXKUi