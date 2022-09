“Una escuela no puede considerarse de vanguardia si los estudiantes hacen hoy lo mismo que hace 5, 10, 25 o 50 años atrás, porque eso quiere decir que no cuentan con las herramientas adecuadas a su tiempo para adaptarse a los cambiantes retos del mundo real”. Así lo afirma León Trahtemberg, co- fundador y líder pedagógico del Colegio Áleph.

En los últimos años, las nuevas tendencias en educación están digiridas hacia propuestas innovadoras y bilingües, al trabajo en proyectos interdisciplinarios y a la implementación del denominado pensamiento de diseño (Design Thinking). Estas herramientas brindan la oportunidad de contribuir al aprendizaje de los estudiantes y a su capacidad de enfrentar los múltiples retos que les depara el futuro.

Los profesionales del futuro necesitan habilidades y talentos globales, que les permitan desarrollarse en cualquier ámbito y lugar del mundo. (Foto: Pexel)

Herramientas para garantizar una mejor calidad de aprendizajes

Aquí te damos a conocer más acerca de estas herramientas que son claves para garantizar una mejor calidad de aprendizajes para el futuro de nuestros hijos:

Proyectos interdisciplinarios: el aprendizaje por proyectos permite a los estudiantes establecer discusiones en torno a un concepto, conociendo y comprendiendo los distintos puntos de vista y estableciendo uno nuevo que los articule a todos. Diseñar experiencias significativas de aprendizaje permite consolidar competencias de acuerdo con la edad de cada estudiante.

Pensamiento de diseño (Design Thinking): el pensamiento de diseño les permite a los alumnos investigar y comprender un contexto, construir pensamiento lateral, hacer comparaciones, analogías y metáforas. Esto los ayudará a entender los patrones de comportamiento del mundo físico y social para idear posibles soluciones y acciones. Además, a través de esta herramienta se promueve la flexibilidad y se amplían las habilidades adaptativas. Si fomentamos este tipo de pensamiento desde temprana edad, los estudiantes tendrán estrategias para pensar de manera diferente y las herramientas para ejecutar ideas innovadoras.

Propuesta innovadora y bilingüe: los profesionales del futuro necesitan habilidades y talentos globales, que les permitan desarrollarse en cualquier ámbito y lugar del mundo. En esta línea, una educación bilingüe y centrada en el aprendizaje contextualizado, busca preparar a los estudiantes para que puedan enfrentar con éxito los desafíos del mundo globalizado mediante el dominio del inglés como idioma global.

