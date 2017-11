Norman Ohler presentará su libro "High Hitler" en Goethe Institut

El periodista y escritor alemán Norman Ohler llega a Lima para presentar su libro más reciente “High Hitler: Las drogas en el III Reich”, este 14 de noviembre a las 7:30 p.m. en el Goethe-Institut Perú (Jirón Nazca 722, Jesús María).

Con base en fuentes hasta ahora no utilizadas, Ohler presenta este libro estremecedor, como resultado de una extensa investigación sobre el consumo de drogas de Adolf Hitler, a quien su médico personal mantenía activo dándole hasta 74 estimulantes distintos, y sobre la difusión del uso de metanfetaminas entre la población alemana. En su investigación Ohler descubre que se administraron millones de dosis a las tropas para elevar su resistencia durante las campañas militares de la Segunda Guerra Mundial.

“High Hitler: Las drogas en el III Reich” es la primera obra de no ficción de Ohler, quien dedicó cinco años de investigación en Alemania y Estados Unidos. Con este libro, el autor nos ayuda a comprender un poco más las circunstancias y motivaciones de este momento clave en la historia.

Cabe resaltar que en marzo de este año, este libro con el título traducido al inglés “Blitzed: Drugs in Nazy Germany” estuvo dentro de los 15 libros de no ficción más leídos de The New York Times.

Norman Ohler

Nació en Zweibrücken, Alemania en 1970. Es licenciado en periodismo en la Universidad de Hamburgo y cursó estudios en ciencias culturales y filosofía. Es autor de novelas, ha sido corresponsal en Ramallah (Palestina) y ha escrito guiones cinematográficos. Ha recibido numerosos premios y becas.