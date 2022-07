Hay un dicho muy popular que dice “Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad” y en este caso en particular sí se cumple. Quizás no sería lo más adecuado llevar a un menor a un juico y más aún si estará junto a ti cuando tengas que respoder a la ley. Mira este divertido video donde un padre lleva a su hijo al juicio y el pequeño termina revelandole al juez que había cometido muchas más infracciones. El clip completo en esta nota.

El video le pertenece a @caughtinprovidence donde podemos ver a un papá y su hijo que serán nuestros protagonistas del clip. Y la razón en particular por lo que está circulando en redes esta grabación es porque el padre tuvo la ‘brillante’ idea de llevar al pequeño al juicio que tenía pero no espero la reacción del menor. En plena sesión, el juez pone los videos y el niños se ríe por lo que el juez le pregunta si su papá hizo algo malo a lo que el pequeño revela que ese mismo día también cometió otras infracciones. Esta situación es la razón por la que es tan popular entre muchos usuarios en Internet.

En el video que subieron a la cuenta de Instagram se puede ver como un hombre decidió llevar a su hijo al juicio que tenía por infracciones vehículares que tenía por ir a excesiva velocidad y saltarse las luces rojas de los semáforos. En la imágenes se puede ver al juez mostrando los videos de evidencia al acusado pero una peculiaridad es que el niño se ríe de toda la situación. En eso el juez le pregunta si su papá hizo algo malo y el niño confirma eso pero además confieza que ese mismo día también se saltó un rojo. El juez le consulta si también iba muy rápido y el pequeño asiente dándole la razón al juez. El papá no sabía cómo reaccionar. Mira el video completo aquí.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más 9.7 millones de reproducciones y más de 2.4 millones de “me gusta”. El video se llenó de comentarios sobre lo divertido que les parece el video. Comentarios como “El papa en su mente debe ser como si no queri que me vaya preso mejor quédate callado JDKSKDKX😂😂😂😂”, “Mi vida el niño sabía q el padre estaba haciendo mal JAJAJAA”, “😂😂😂😂cuenta la leyenda que fue la última vez que papá lo dejó montarse al carro😂😂😂ya nunca más lo volvieron a llevar de paseo😂”, “Como dice el dicho: tanto niños como borrachos dicen la verdad 🤷🏻‍♀️, el niño está siendo honesto y eso es bueno, no hay que enseñarles lo contrario o darles el ejemplo de eso o lo encontrarán normal gracias a qué ven a sus padres así porque pensarán que está bien”.