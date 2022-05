Una de las preocupaciones más latentes al salir a la calle es la inseguridad ciudadana. Latinoamérica se caracteriza por tener altas tasas de robo y otros tipos de delitos que no son prevenidos o resueltos. Es por esta razón que cuando estamos caminando por las calles tenemos miedo de ser asaltados y tratamos de ser los más precavidos posible. Sin embargo, muchas veces no podemos hacer nada al respecto. Pero, en esta nota, te contaremos una historia que se hizo viral por una singular razón.

Una joven decidió contar su historia en redes sociales, ya que le parecía muy divertida. El video se subió a la cuenta @yil_hern, en esta la chica nos narra cómo fue su encuentro con la delincuencia cara a cara. Aquí nos cuenta como de forma épica pudo evadir y lograr escaparse de forma satisfactoria de un intento de robo sin salir lastimada. Debido a la curiosa experiencia, este video se volvió viral en TikTok.

El video comienza contando como estaba un día normal caminando por la calle cuando sucedió el incidente. La situación inició cuando un hombre se le acercó para preguntarle por la hora. El texto que acompaña el video narrando todo dice: “Historia de cuando me iban a asaltar, pero dije ‘no, gracias’. Estaba en el paradero del Metro Tacuba, iba en camino a la escuela cuando contesté una llamada. El tipo con gorra se me acercó a pedirme la hora. Supe que ya había valido. Me pidió el celular y una cadena que llevaba”.

El clip continua actuando toda la escena donde menciona cómo se sentía durante todo este evento: “Yo muy asustada le dije ‘no, gracias’ y empecé a caminar rápido. Él se sacó de pedo, se distrajo y yo pude caminar rápido, pero fue tras de mí. Un chofer –del transporte– se dio cuenta y me dijo que me subiera al microbús. Le dije que el tipo me quería asaltar, me dijo que no volviera a sacar el celular en la calle. Gracias a ese conductor no me robaron nada, no me cobró el pasaje”, concluyó.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más de los 800 mil de visualizaciones y más de 84 mil “me gusta”. Y estos se llenaron de mensajes divertidos de muchos usarios. Comentarios como “Es como el poder de dora y el zorro”, “Y dicen que ser educado no sirve de nada o ya es anticuado 😅😅😅”, “jajaj me hiciste recordar que yo le di monedas para cheve y dulces , por que no le iba dar mi cel, y me dijo gracias banda😳😂😂😂”.