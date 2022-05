Los felinos son muy conocidos por ser seres que les gusta dormir todo el día y son populares por ser perezosos. Sin embargo, también tiene la fama de ser super ágiles y tener muy buenas habilidades de saltar y trepar a lugares inesperados. Este es el caso de un gato que se hizo viral por su inexplicable accionar. Mira este video donde un minino trepó por las columnas de un edificio para llegar a su hogar.

La cuenta de TikTok @imluce_xo subió un video que provocó en muchos usuarios muchas carcajadas. En este clip podemos escuchar la dueña de un gato abriendo la ventana pero lo que nos enseña es algo impactante. El video publicado en la red social china mostró una divertida acrobacia de la mascota que encantó a todo el mundo.

La duela de ‘Beans’, nombre del gato, cuenta que al pero animal le gustaba salir a la calle para encontrarse con otros gatitos. Es así que desarrollo una pequeña rutina de salir muchas veces por la ventana. Sin embargo, horas después volvía a entrar. En una de esas salidas, la dueña decide salir a ver que está haciendo el gato pero se lleva una sorpresa. El gato estaba escalando la columna para poder llegar a lo alto de la su departamento y volver a casa.

Este video se volvió muy viral, tanto así que hasta el momento tiene casi las 10 millones de visualizaciones y más de los 8 millones de likes. El video se llenó de comentarios sobre lo increíble de la acción y lo divertido que les parece el video. Comentarios como “Q TE PARECE Q ESTOY HACIENDO KAREN?”, “y el gato de " ayudame Karen no te quedes ahí gritando😂”, “El gato: Karen, no me ves? Estoy volviendo a casa 😂😂”, “el gato: déjeme señora, encima que voy a visitarla como romeo, pos ya no me apetece, ahí te quedas”.

