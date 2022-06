Cuando somos niños, las personas que nos cuidan se convierten en parte importante de nuestra infancia. Existen muchas familias donde ambos padres trabajan por lo que los hijos quedan al cuidado de los abuelos o incluso de una nana. Por lo que, los bebés le toman mucho cariño a estas personas. Este es el caso de esta familia que quieren mucho a su cuidadora. EL video que se hizo viral fue de la reacción del pequeño niño que se emocionó mucho al ver a su nana luego de un tiempo.

La usuaria de TikTok @yolissierra88 es una mamá que le encanta subir videos de todas las ocurrencias de sus pequeños hijos. Sin embargo, grabó un momento muy conmovedor para toda la familia. La madre de los niños trabaja por lo que necesita ayuda para cuidarlos cuando esta en su horario laboral. Por lo que decidió contratar a una persona para esta función. En esta búsqueda, se topó con Gloria, una mujer de buen corazón que sería la nana de los niños. Y eso derivó con el tiempo a que los pequeños desarrollen un increíble cariño por la señora.

En el video que subieron a la cuenta de TikTok se puede ver que el menor de los hijos todavía es un bebé. Por ende, es el niño que recibe más cuidados y atención de la nana. Pero por algún motivo, Gloria tuvo que ausentarse del trabajo por un poco más de medio mes. Este evento obviamente impactó al bebé que la extrañaba mucho. Por lo que, la mamá decidida a hacer feliz a su bebé grabó su reacción al ver a su nana luego de un tiempo. Este reencuentro te conmoverá hasta las lágrimas. Mira este emotivo video aquí.

Este video se volvió muy viral, tanto así que hasta el momento tiene casi las 24.8 millones de visualizaciones y más de los 3.2 millones de likes. El video se llenó de comentarios sobre lo adorable que se ve el bebé y lo conmovedor que les parece el video. Comentarios como “noo la conozco pero ya quiero a gloria ❤️el amor de tus niños habla de la calidad y amor que pone en el cuidado que les brinda 🙏”, “Llore por que mi mamá trabajo mucho tiempo en eso para que a mi no me faltara nada pero a mi me faltaba ella 🥺”, “Y esa es la única carta de recomendación que es válida 🥰”, “❤️❤️❤️Tengo 36 años y aún sigo en contacto con quien se encargó de consentirme desde mi primer añito! Mi Yaya!”.