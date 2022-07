Tras demostrar su dominio del “idioma alienígena”, las redes sociales se vieron inundadas de incontables memes e imitaciones de Mafe Walker. Una de ellas corresponde al que hizo un jovial creador de contenido al trabajador de una famosa tienda de conveniencia de origen mexicano y el video de su parodia se hizo viral en TikTok.

El nombre de Mafe Walker ha estado presente en las redes sociales por una curiosidad: ella asegura que habla el ‘idioma alienígena’, gracias a que es un “portal galáctico entre la tierra y los extraterrestres”, según mencionó a medios locales.

Desde ese momento, los usuarios han creado memes, han reaccionado a su supuesto ‘idioma alienígena’ y hasta han creado temas inspirados en sus frases. El mes pasado un niño se volvió viral por parodiarla en TikTok y ahora le tocó el turno a un empleado de una cadena de tiendas de conveniencia mexicana.

En el clip, compartido por la cuenta @gorditopapichulo, el hombre finge ser un cliente y toma un café frente a la cajera del local. Sin embargo, al quemarse con la bebida empieza a hablar en el supuesto idioma de Mafe Walker, según explica Milenio.

“Amigos, hoy estamos aquí en el Oxxo conectando con el Andatti...put.. madre me quemé...¡ah! me amo, te amo, una caja está abierta, la otra está cerrada...en Oxxo come más con menos!”, se escucha en el clip.

La reacción de los usuarios

El video fue publicado el pasado 23 de junio y, a la fecha, ya superó los 16 millones de reproducciones. Los comentarios no se hicieron esperar y varios hicieron referencia en la expresión de la empleada.

“La cara de la señora”, dijo un usuario entre risas. “Gracias por hacerme el día”, comentó otro.