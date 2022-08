Se trata de un video viral muy antiguo publicado en TikTok que ha generado gran debate en las redes sociales. Se trata de una joven llamada Lauren que mostró reveladoras imágenes en la plataforma y dio a conocer cómo es ganar dinero sin hacer nada.

En las imágenes se pueden ver a a múltiples compañeros de la joven apoyados en la pared mientras esperaban nuevas indicaciones. “Todavía no pasó nada después de 10 minutos...No hay estaciones disponibles”, indicó @arlenari, cuyo relato alcanzó lo 3 millones de reproducciones dentro de la plataforma asiática.

Siguiendo esa línea, la protagonista de esta historia explicó que la empresa “ha estado ofreciendo VTO (tiempo libre voluntario que la empresa no paga) pero nadie lo acepta, excepto una pequeña cantidad de personas”.

Video de TikTok enciende las redes sociales

Pasaron las horas y el video de Lauren comenzó a generar diversas opiniones. Algunos criticaron la actitud de la joven y aseguraron que ella no debería quejarse por recibir dinero sin hacer casi nada en el trabajo.

Mientras tanto, otros cibernautas precisaron que los colaboradores no deberían verse obligados a esperar de pie. “Los empleados deben contar con las comodidades básicas, como mínimo, debe poder esperar en la sala de descanso”; “espera un minuto, ¿te pagan por no hacer nada?”; “llevo allí cuatro semanas y buscan formas de despedirte”, fueron algunos de los comentarios.

Joven se defiende ante las críticas

Por su parte, @arlenari se animó a responder las preguntas de los usuarios. “¿Te están dejando tener tu teléfono allí ahora?”, consultó un internauta. Ante esta interrogante, la joven detalló que los aparatos móviles están permitidos en su ubicación en caso de emergencia.

“Gracias por todos los comentarios en mis videos anteriores. No esperaba tantas visitas y comentarios”, escribió Lauren.

¿Cuánto pagan en Amazon USA en 2022?

De acuerdo al diario LA Times, el salario inicial de Amazon es de 15 dólares por hora, pero con los mercados laborales creciendo con tanta estrechez en varias regiones del país, la compañía dijo que los recién contratados podrían ganar hasta 22,50 dólares por hora.

¿Cuánto gana un repartidor de Amazon en México?

Según la web mx.indeed.com, el salario promedio que un repartidor de Amazon.com por mes en México es aproximadamente de $9,792, que es un 62% por encima del promedio nacional.

¿Cuántas horas se trabajan en Amazon?

En Amazon se trabaja de media 8 horas al día y los turnos se dividen en tres franjas horarias: por la mañana de 7 a 15 horas, por la tarde de 15 a 23 horas y por la noche, de 23 a 6:30 horas, señala el sitio web noticiastrabajo.es.

¿Qué se hace en Amazon?

Amazon es una tienda de comercio electrónico estadounidense que ofrece una amplia gama de productos, incluyendo libros, música, películas, y computadoras. También ofrece servicios basados en la web, fabrica dispositivos electrónicos tales como Kindle y tabletas, y ofrece servicios de auto-publicación, detalla el sitio web bnamericas.com.

¿Es difícil conseguir un trabajo en Amazon?

En general, conseguir un trabajo en Amazon es relativamente fácil debido a las miles de ofertas de trabajo en un momento dado. Especialmente si desea trabajar en un centro logístico, puede presentar su solicitud en línea y pasar por un proceso de contratación rápido, siempre que cumpla con la verificación de antecedentes y tenga al menos 18 años, precisa el sitio web querysprout.com.

¿Son difíciles las entrevistas de Amazon?

El proceso de entrevistas de Amazon puede ser agotador. Sin embargo, la buena noticia es que es bastante consistente. Debido a que conocemos la estructura de la entrevista de antemano, hace que sea mucho más fácil de preparar y minimiza las sorpresas, recalca el sitio web carrus.io.

¿Amazon es una buena empresa para trabajar?

LinkedIn reconoce a Amazon como el lugar de trabajo más deseable en los EE. UU. para 2021 en función de la capacidad de la empresa para atraer, desarrollar y retener talento. LinkedIn clasificó a Amazon en el puesto número 1 en su lista Top Companies 2021, que está diseñada para ayudar a los profesionales a identificar los mejores lugares para hacer crecer sus carreras, precisa el sitio web aboutamazon.com.

¿Cómo se llaman los empleados de Amazon?

De acuerdo al sitio web amazon.jobs, los “amazónicos” (amazonians en inglés) provienen de todo tipo de antecedentes, experiencias y conocimientos. “Construimos nuevos sistemas, desafiamos el status quo y trabajamos sin descanso para diseñar productos e innovaciones que faciliten la vida de millones de clientes y vendedores en todo el mundo”, detallan.

¿Qué se hace al trabajar en Amazon?

A los empleados del almacén de Amazon generalmente se les asignan los roles de recolectores o empacadores. Los recolectores sacan la mercancía de los estantes y la colocan en cintas transportadoras, mientras que los empacadores empaquetan los productos, les dan etiquetas y los envían por cintas transportadoras para llevarlos a los repartidores, remarca el sitio web empireresume.com.

¿Recibes horas extras en Amazon?

Amazon no permite que los trabajadores superen las 60 horas de trabajo por semana, por lo general programando de 10 a 20 horas extra por semana. Las horas extraordinarias se compensan con tiempo y medio pago para los trabajadores por hora. Sin embargo, los empleados asalariados no califican para un aumento de salario por horas extras, detalla el sitio web querysprout.com.

¿Cuál es la mejor manera de aplicar en Amazon?

De acuerdo al sitio web amazon.jobs, para empezar, busque un trabajo de su interés. Puede buscar por ubicaciones, categorías comerciales, categorías laborales o palabras clave. Una vez que encuentre uno, haga clic en el botón “Solicitar ahora” junto al título del puesto en la parte superior de la página. Luego, siga las instrucciones en su pantalla.

¿Es fácil ser contratado en Amazon?

Menos del 2% de los solicitantes son contratados en Amazon. Sepa lo que quiere hacer, sepa de qué programa quiere ser parte, conozca los 14 principios de liderazgo de Amazon y sepa lo que Amazon está buscando en un candidato desde el principio, recalca el sitio web pathmatch.com.

¿Los trabajadores de Amazon reciben bono de Navidad?

De acuerdo al sitio web querysprout.com, por lo general, Amazon otorga bonos todos los años durante el mes de diciembre. Para los empleados de tiempo completo, Amazon otorga bonos de $ 300 y los empleados de medio tiempo reciben $ 150 como bono de vacaciones.

¿Con qué frecuencia obtienen aumentos los empleados de Amazon?

¿Con qué frecuencia ocurren los aumentos en Amazon.com? Obtienes un aumento cada 6 meses hasta que estés allí durante 2 años, luego tienes que esperar hasta tus 3 años allí, recalca el sitio web indeed.com.

¿Cuánto duran los turnos de Amazon?

De acuerdo al sitio web warehouse.ninja, la mayoría de las instalaciones de almacenamiento de Amazon tienen dos turnos (diurno y nocturno) y siguen un horario de trabajo de cuatro días a la semana. La duración de los turnos varía según la ubicación; algunos duran ocho horas, algunos diez horas, mientras que otros durarán doce horas.

¿Puedes escuchar música mientras trabajas en Amazon?

Al trabajador de Amazon no se le permite traer su teléfono a las instalaciones porque tienen miedo de que lo roben. Tampoco está permitido traer dispositivos electrónicos, por lo que no puede escuchar música; aparentemente, es un peligro para la seguridad. Tampoco puedes sentarte en el suelo mientras guardas cosas, señala el sitio web thenation.com.

¿Cuánto paga Amazon por trabajar desde casa?

De acuerdo al sitio web oinkoink.com.mx, un empleado virtual de la compañía cobra entre 16 y 22 dólares. Si te interesa debes entrar a la página de Amazon Jobs. Luego en el menú de la izquierda y elegir “Locations”.

¿Es Amazon un buen trabajo inicial?

La paga y los beneficios son buenos, especialmente si eres joven y no buscas algo a largo plazo. Si te gusta trabajar con un grupo diverso de personas y estar de pie de 9 a 10 horas durante la estadía, es una muy buena experiencia, sugiere el sitio web glassdoor.com.

¿Amazon puede despedirte sin motivo?

Los empleados pueden ser despedidos por una variedad de razones, como llegar crónicamente tarde o tomarse un tiempo libre no programado. Sin embargo, a los empleados de Amazon que son despedidos a menudo se les da a elegir entre un paquete de indemnización de $5,000 o tomar un curso de 2 meses para mejorar su ética laboral, detalla el sitio web querysprout.com.

¿Cuántas horas a la semana trabajas en Amazon?

De acuerdo a Business Insider, durante la mayor parte del año, los asociados, a quienes la compañía llama trabajadores del centro de cumplimiento, trabajan cuatro turnos de 10 horas, lo que totaliza una semana laboral de 40 horas. Durante el pico, esto salta a seis turnos diurnos de 10 horas o cinco turnos nocturnos de 12 horas, para un total de 60 horas.

¿Con qué frecuencia tienes un descanso en Amazon?

Los empleados de Amazon pueden tomar descansos de 30 minutos para comer cada cinco horas y se permiten descansos adicionales de 10 minutos por cada cuatro horas de trabajo. A los empleados del almacén de Amazon se les mide el tiempo libre cuando salen de su estación, una política que Amazon recientemente hizo más flexible para garantizar que los empleados tomen descansos para ir al baño, señala el sitio web querysprout.com.

¿Qué pasa si te pierdes un día de trabajo en Amazon?

Tendrías que llamar al ERC (Línea de Recursos de Empleo, por sus siglas en inglés) si te pierdes un día de trabajo debido a que Amazon opera en un sistema de puntos. Mientras no excedas los puntos, no tendrás problema. Habla con tu administrador de grupo antes de faltar al trabajo si es posible, llámalo lo antes posible y solicita tiempo libre no remunerado si lo tuvieras, precisa el sitio web indeed.com.

¿Puedes robar tiempo en Amazon?

Cuando está registrado y se supone que debe estar trabajando, pero no lo está (y sin autorización), eso se considera robo de tiempo. A algunos asociados les gusta fichar en el estacionamiento y no entran hasta varios minutos después. Esto está mal visto por la gerencia y recursos humanos y podría conducir a la terminación, recalca el sitio web warehouse.ninja.

¿Cuánto tiempo tienes que trabajar en Amazon para obtener beneficios?

Los empleados de Amazon que trabajan 20 horas o más son elegibles para los beneficios. Estos pueden incluir seguros de vida y de discapacidad, seguros dentales y de la vista, y financiamiento para seguros médicos, especifica el sitio web careerkarma.com.

¿Cuánto paga Amazon a sus trabajadores?

Junto con un salario inicial promedio de $18 por hora, más del doble del salario mínimo federal, Amazon ofrece una variedad de excelentes beneficios que apoyan a los empleados y familiares elegibles, incluidas las parejas de hecho y sus hijos, precisa el sitio web aboutamazon.com.

¿Cuánto duran las pausas para el almuerzo en Amazon?

De acuerdo al sitio web querysprout.com, los repartidores de Amazon han asignado descansos para comer y para ir al baño, al igual que los empleados del almacén. ¿Que es esto? La mayoría de los conductores hacen turnos de 10 horas con un descanso para almorzar de 30 minutos y dos descansos de 15 minutos que se pueden tomar en cualquier momento.

¿Es Amazon un lugar difícil para trabajar?

Los centros de cumplimiento de Amazon emplean a cientos de miles de personas, y ofrecen salarios y beneficios que son competitivos en comparación con otros trabajos de la industria minorista. Pero el trabajo puede ser agotador, algunos miembros del personal no se quedan mucho tiempo y hay esfuerzos cada vez mayores para sindicalizar a esta fuerza de trabajo manual moderna, recalca el portal Business Insider.

¿Los empleados de Amazon reciben comida gratis?

Amazon y Apple no ofrecen comida gratis a los empleados como beneficio en el lugar de trabajo. La comida gratis es un beneficio popular entre los gigantes de Silicon Valley, pero la tendencia está comenzando a tener un gran rechazo legislativo, reporta Business Insider.