Una joven usuaria de TikTok ha contado la historia de cómo fue vivir durante 7 años con un tatuaje que no deseaba en el rostro. La mujer que está en la plataforma como ‘@notyogirlfriend’ relató la historia que la llevó a hacerse un tatuaje que nunca le gustó y el martirió que significó en su vida.

Entendiendo que los tatuajes son para siempre, las personas suelen elegir un lugar en el cuerpo para plasmarlos, pero, aunque hay algunos otros que se dejan guiar por los comentarios del tatuador. Esto fue lo que le pasó a esta joven cuando decidió hacerse un tatuaje siguiendo los consejos de un artista.

“Solo se vive una vez”

“No le cuento la historia a la gente porque es extremadamente vergonzoso para mí, pero ahora que me la quitarán, les contaré”, empieza contando la mujer con cierto tono de arrepentimiento. Esta publicación ya ha conseguido superar el millón de reproducciones en TikTok en poco más de tres meses.

La usuaria que ahora tiene 27 años comenta que al decidir hacerse este tatuaje se encontraba en una etapa de su vida donde todo le daba igual. “Solo se vive una vez”, denominó esta mujer a esta particular época de su adolescencia. “Estaba teniendo un día de playa con mi amiga y ella me dijo que su amiga era dueña de una tienda de tatuajes en Laguna Beach; dijo que deberíamos ir, tal vez pasar el rato allí y hacernos algunos tatuajes”, siguió contando ella.

La historia del tatuaje no deseado

Más adelante y una vez en el estudio, el tatuador le consultó qué deseaba hacerse a lo que ella responde: “YOLO, hagamos un tatuaje en la cara; ¿a quién le importa?”. La mujer contó que le pidió un dibujo de cristales en el rostro, pero ante la respuesta de la chica, el hombre le dijo que tenía una idea mucho mejor. “Debes confiar en mí, debes hacerme caso. Va a salir bien”, le comentó para convencerla.

Pero, una vez terminado el dibujo, la mujer quedó paralizada al ver el resultado. “Así que me tatúa la cara y luego llego al espejo. Como pueden ver, la mirada en mi rostro… no era divertido. No estaba feliz”, reveló la joven publicando una foto de ella con el dibujo final. Pero, lo más extraño fue de dónde sacó la idea el tatuador: le hizo un adorno de un billete de un dólar.

La chica que era stripper narró el supuesto chiste que había hecho el artista. “¿Entienden el chiste? Como era stripper, me marcó por el resto de mi vida en mi cara”, tomando de referencias las propinas que reciben estas trabajadoras en los clubes nocturnos.

Finalmente, comentó que por muchos años tuvo que ocultar el tatuaje con maquillaje o con su cabello por temor a que le pregunten el motivo de este. “Entonces, durante el resto de los siete años que he tenido esto en la cara, cada vez que alguien me pregunta cuál es mi tatuaje, miento porque es muy vergonzoso y humillante. ¿La moraleja de la historia? ¿Me dejas presionarte para que hagas cosas que no quieres hacer? Defiéndete y habla por ti mismo”, sentenció la mujer.