Una joven vegana nunca imaginó recibir una respuesta ingeniosa de un niño granjero que vive en Colombia. El siguiente video viral fue publicado hace muchas semanas, pero vuelve a ser tendencia porque muestra cómo un adolescente de 14 años se arma de valor y defendió su postura, buscando romper el ‘estereotipo’ que llevan a cuestas muchas personas que viven del campo en la actualidad.

Carlos Alberto Díaz Colmenares, más conocido por su cuenta de TikTok (@lagranjadelborrego), compartió una grabación en la que mostró algunas consejos sobre cómo criar de la mejor manera a las gallinas. Ante esta publicación, la ‘influencer’ vegana @soyvelen respondió con un poco de sarcasmo.

“Quizá, las gallinas se comen sus huevos simplemente porque son de ellas y no tuyos. No sé, digo”, indicó la argentina en un clip, que superó los 2 millones de reproducciones.

La magistral respuesta del niño granjero

Al parecer, el comentario de la mujer no agradó a Carlos Alberto, quien grabó otro video. “Vamos a responder este vídeo por que no me gusta que la gente suponga cosas feas de mi granja. A todas las personas que usan redes sociales les pido que averigüen todo lo que vayan a subir, para no generar malentendidos o especular sobre la vida de las otras personas”, señaló el adolescente de 15 años.

Siguiendo esa línea, “El Borrego” explicó que “primero, mis gallinas llegaron a mi granja porque en otro lugar no las podían tener y las iban a sacrificar, así que decidí recibirlas. Segundo, los huevos son de mis gallinas, pero como ellas ponen huevos todos los días, yo no voy a desperdiciar la comida y ellas no se los comen, por eso los vendo”.

Antes de terminar, Alberto precisó que “mis gallinas son mis mascotas, así que estarán en la granja hasta que mueran de viejitas y soy vegetariano, yo no me las comería”.

Mujer vegana no se queda callada

Sin embargo, la situación no terminó, pues @soyvelen alzó su voz nuevamente y aclaró que no era su intención “suponer ninguna cosa fea” del niño granjero.

“El término mascota es especista y como vegetariano también estaría bueno que sepas la definición. Básicamente, especismo es discriminación hacia quienes no son de tu misma especie. Por ejemplo, comerte una vaca y amar a un perro”, sostuvo la joven en su clip.

¿Cómo se llama el niño de ‘La granja del borrego’?

Carlos Alberto Díaz Colmenares, de 14 años, es el claro ejemplo de un niño que comprende lo que es ser campesino en Colombia y, además, busca romper ese ‘estereotipo’ que llevan a cuestas la gran mayoría de jóvenes en el país con su cuenta de Instagram y TikTok (@lagranjadelborrego), reporta el diario El Tiempo.

¿Cuántos seguidores tiene ‘La granja del borrego’?

“La Granja del Borrego” es una cuenta en la que un niño de 14 años enseña prácticas del campo en medio de una granja. Su perfil principal está en Instagram con 215.000 seguidores y una comunidad bien estructurada, la cual ha logrado por su tipo de contenido cómico y a la vez educativo, detalla el sitio web semanarural.com.

¿Dónde queda ‘La granja del borrego’?

‘La granja del Borrego’, como el pequeño Carlos Alberto denomina al espacio virtual que comparte en varias plataformas digitales, se ubica en la localidad de San Francisco (Cundinamarca), a una hora de Bogotá, y es una granja con conejos, gallinas, cerdos y perros, entre otros, señala el sitio web semanarural.com.

¿Cómo nació el veganismo?

El veganismo nació en la década de los 40 por Donald Watson para diferenciarse del vegetarianismo, haciendo de su convicción un estilo de vida que derivó en la fundación de uno de los movimientos sociales más importantes en el siglo XXI, señala el sitio web innuvegan.es.