Las personas que tienen una mascota en casa, consideran al animal un miembro más de la familia por lo que si el engreído de cuatro patas pasa por una dificultad no dudan en hacer de todo para ayudarlo.

En ese sentido, un señor decidió utilizar un collar isabelino para enseñarle a su perro cómo debe usarlo y demostrarle que no hay algún problema en hacerlo, ya que el can no quería hacerlo.

El momento fue grabado y luego publicado en la cuenta de TikTok de tiithatyler. En el video se observa al padre enseñándole a la mascota que se llama Apolonio, de acuerdo a la usuaria el plan no tuvo éxito.





La idea ha causado tanta ternura que muchos usuarios de la red social han dejado comentarios como “Que lindo señor como se divierte que padre lo felicito que siga igual de alegre”, “Ay no, amo a tu papá que abuelo el que se manda el Apolonio”.

Hasta el momento, el clip cuenta con casi un millón de reproducciones y casi 5 mil me gusta. Aunque en el video no se puede ver al perro, la usuaria comenta que sí estaba presente.





