¿Vas a comprar por internet un regalo por San Valentín? Esto debes tomar en cuenta

Internet se ha convertido en la herramienta ideal para el amor. Muchas personas recurren a diversas plataformas para conocer y contactarse con quienes pueden ser sus potenciales parejas, razón por la cual los portales de citas y las aplicaciones móviles que están disponibles en el mercado, permiten que la búsqueda del ser amado sea más sencilla y dinámica

Otro de los beneficios que esta era tecnológica le aporta al romance es la compra de obsequios para esa persona especial, facilitando la elección del regalo y su adquisición sin tener que salir de la comodidad de la casa. Sin embargo, no todo es color de rosa en esta fecha, puesto que es una de las épocas preferidas por los ciberdelincuentes, quienes buscarán aprovecharse de los usuarios que no adopten medidas de protección en sus compras on line.

En ese sentido, Juan José Calderón, Gerente de Data Center y Seguridad de CenturyLink Perú, brinda algunas recomendaciones para navegar de forma segura y exitosa, mientras se busca el regalo perfecto días previos a San Valentín.

Visite páginas confiables: Si recibe mensajes o alertas de extraña procedencia en relación a esta fecha, ya sean promociones, propuestas de citas o regalos especiales, debe evaluar con precaución las mismas, evitando caer en una trampa que pueda tener como resultado la infección de la PC o el celular.

Lo mejor es no hacer clic directamente sobre los enlaces que recibe y dirigirse siempre al sitio web al que hacen referencia estas alertas para verificar si la información es real.

Compre regalos en portales seguros: Si ha decidido encontrar el regalo ideal para San Valentín en Internet, lo recomendable es procurar reconocer cuándo un estafador se hace pasar por un sitio o plataforma de confianza para que el usuario le brinde información personal importante.

Por ello, se recomienda no ingresar datos en ventanas emergentes que se encuentren mientras se navega, por más atractivas que parezcan sus promociones.

Evite cargar datos privados en links que no sean de confianza: Es importante que al navegar en sitios que le soliciten información personal, tenga en cuenta el URL de las páginas, verificando que la web inicie con “https://” y tenga un certificado válido.

Este procedimiento es muy sencillo de realizar, al dar clic en el ícono con forma de candado que aparece en la barra de direcciones, asegurándose que el cifrado de la información de la web sea el correcto y se impida un eventual ciberataque, interceptando alguna parte del proceso.

No comparta información personal por ningún motivo: Al visitar las páginas de compras, es importante evitar revelar datos como contraseñas, o cualquier tipo de información sensible durante el chat o el intercambio de correos, que posteriormente puedan ser empleados en su contra.

Otra forma común de recibir estafas por Internet se da cuando le solicitan enviar datos bancarios a través de un correo electrónico. Es importante tener conocimiento de que ninguna entidad reconocida pide este tipo de información por ese canal. Si se da el caso, es mejor eliminar el correo recibido.

Con estas recomendaciones, adquirir un detalle único para la pareja en San Valentín no sólo asegurará un grato momento con esa persona especial, sino también garantizará una compra segura sin poner en riesgo la información personal o sensible.