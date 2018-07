Twitter tomará medidas contra quienes realicen comentarios abusivos en Periscope

Como parte de las medidas severas de Twitter contra el comportamiento abusivo en su red, la compañía anunció una nueva política que enfrenta a quienes acosan, amenazan o hacen comentarios abusivos repetidamente durante las transmisiones en vivo de Periscope.

Twitter anunció que comenzará a aplicar más agresivamente su reglamento: revisará y suspenderá las cuentas de aquellos usuarios que violen las reglas repetidamente, informó TechCrunch.

We’re committed to making sure everyone feels safe watching live video, whether you’re broadcasting or just tuning in. To create safer conversation, we're launching more aggressive enforcement of our guidelines. https://t.co/dQdtnxCfx6