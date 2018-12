¿Qué se necesita para crear un videojuego en Perú? Esto es lo que debes saber

Rommel Yupanqui 19.12.2018 / 16:28 PM

Muchas personas crees que con solo saber una serie de comandos y hacer funcionar ciertos programas de computación, se puede crear videojuegos bastante complejos en nuestro país. Pero eso no es suficiente.

En la actualidad no solo los creadores del arte del entretenimiento, sino también grandes empresas, como Google, Amazon, Facebook, modernizan sus conocimientos a cada instante y, con ello, apuestan por alzarse en el futuro.

Sin embargo, qué tanto estamos atrasados en el Perú, por qué no se incluye en los colegios una mentalidad de competencia con esas empresas y así crear algo mucho más interesante y atractivo no solo para el país, sino para el mundo.

En el marco de finalización del Congreso Internacional de Desarrolladores de Videojuegos (COIDEV), celebrado en Lima, Peru.com entrevistó a Ernesto Cuadros, director de la Carrera Ciencia de la Computación de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) quien no solo nos explicó un término que puede ser nuevo en nuestro país, como es la Ciencia de la Computación, sino también cómo aplicarla.

¿Sabes cuántos videojuegos se realizan en Perú cada año? ¿Qué es lo que se necesita para poder realizar mucho más y formar una industria en el país? Conversamos con Ernesto Cuadros y esto nos contó. (Foto: UTEC)

¿En qué se diferencia la computación tradicional de la ciencia de la computación?

En la actualidad, las personas piensan que computación es igual que ciencias de la computación, cuando ambos términos son totalmente distintos. La ciencia de la computación es la labor de crear nuevas alternativas para la funcionalidad de las cosas y que estas ayuden a los usuarios, mientras que la computación en sí es la manipulación de programas, como aprender a usar word, etc., y no tiene mucho de programática.

¿Qué tan avanzados estamos en ciencias de la computación en Perú?

Actualmente estamos en pañales. Nosotros estuvimos en el último Congreso Internacional de Desarrolladores de Videojuegos (COIDEV), en donde estuvieron varios representantes del Estado. Pese a ello, creo que empezar ya es una de las razones fundamentales para que se puedan producir cosas interesantes en Perú. Ese chip lo debemos poner desde las escuelas, incluso en menores de 5 años. Pero tal como estamos avanzando, estamos atrasados hasta 20 años con respecto a países que apuestan e invierten por mejorar la tecnología.

¿En el aspecto de los videojuegos, que es lo que queremos priorizar en esta entrevista? ¿Qué tanto se ha avanzado en el Perú sobre el tema de producción?

Actualmente en Perú se producen menos de una decena de videojuegos anual y eso es por la falta de incentivo hacia las mismas personas. Nos falta mejorar la tecnología y sin eso no podemos avanzar hacia donde queremos. El objetivo es crearlos aquí. Estamos bastante atrasados en años con respecto al resto.

¿El Perú se está perdiendo una bóveda de oro al no invertir en videojuegos o en producir sus propios programas que giran en torno a las ciencias de la computación?

Perú está súper atrasado. No entendemos que es Computación, en primer lugar. Y ese es una tarea para los medios en dar a conocer qué es realmente Ciencias de la COmputación. Como no se entiende, el Gobierno no invierte dinero en eso. Pero no solo eso, sino que también faltan expertos que lo produzcan. Tienes que sacar gente para que tengan idea de con quien están compitiendo. Por ejemplo, solo se piensa en la competencia directa, pero no en que te estás metiendo en el mismo mercado en el que Google está, o empresas chinas.

¿Mencionaste que hay una brecha tremenda en torno a la producción de videojuegos? ¿Cuánto tiempo estamos atrasados y qué debemos hacer para alcanzar al resto?

Por lo menos 20 años, y no solo en videojuegos, también en Computación. Pero no solo ese es el único papel que va a desarrollarse en todo el mundo, también está inmersa la inteligencia artificial, la cual generará que ciertas carreras vayan a desaparecer del mercado, por ejemplo el de los abogados. Estamos avanzando, sí, pero caminando. No al mismo ritmo de todo el mundo. La velocidad del mundo está mil. Si no estamos avanzando a la velocidad del resto, en realidad estamos retrocediendo.