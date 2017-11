Kaspersky: ¿por qué las aplicaciones de citas pueden malograr tu ambiente laboral?

Una investigación de Kaspersky revela que empleados y dueños de negocios podrían poner involuntariamente a sus compañías en riesgo, muchos de ellos mediante el uso de dispositivos de trabajo para mantener sus hábitos de citas o divulgando secretos de la compañía al buscar pareja en línea.

El estudio de las actitudes de los usuarios de citas en línea muestra que el 11% de los usuarios de estas aplicaciones está compuesta por empresarios o jefes de empresas, y un 20% adicional se identifica como gerentes de medio nivel. Pero sus hábitos de citas en línea están poniendo potencialmente en riesgo grandes cantidades de datos comerciales confidenciales.

De hecho, los gerentes de alto nivel parecen más dispuestos a compartir información de trabajo. Solo el 12% de toda la población de citas en línea comparte su lugar de trabajo en su perfil, en comparación con el 22% de los jefes de negocios. Además, el 10% de las personas está dispuesta a compartir detalles sobre su trabajo o secretos comerciales, pero esto se eleva al 24% para los dueños de negocios o jefes de empresas. Además, el 26% de los usuarios en línea en general admiten compartir información profesional con recién conocidos después de varios días de comunicación, mientras que el 38% de los ejecutivos de negocios está listo para hacerlo. Esto no solo deja la información confidencial al acceso libre de otros usuarios en línea, sino que también tiene el potencial de resultar en consecuencias más serias, como el espionaje corporativo, si cayera en las manos equivocadas.

La falta de trazar una línea entre el trabajo y el placer también se destacó en la actitud laxa de todos los encuestados cuando se trata de buscar el amor en línea. Más de la mitad (51%) de los usuarios en línea admite utilizar los mismos dispositivos que utilizan para el trabajo para llevar a cabo sus actividades de citas en línea, poniendo en riesgo los documentos corporativos, correos electrónicos e incluso contraseñas en el proceso. Nuestra investigación reveló que el 38% de los usuarios en línea también usa su dispositivo para almacenar correos electrónicos de trabajo y el 33% almacena archivos para uso laboral, destacando que, para dueños de negocios y empleados,

una potencial violación de seguridad podría tener un impacto significativo en su compañía si estos datos caen en manos de personas malintencionadas.

Lo que también es preocupante es que muchos usuarios de citas en línea no están protegiendo sus dispositivos de forma adecuada o considerando las consecuencias de la información que están poniendo a disposición del público en línea o accesible para los ciberdelincuentes. Solo una cuarta parte (27%) de los usuarios de citas en línea usa una solución de seguridad para proteger sus dispositivos y solo un tercio (33%) comparte información limitada, mientras que el 16% no hace nada para protegerse porque no ve ningún riesgo.

Sin embargo, como muestra la investigación, los riesgos cibernéticos pueden provenir de múltiples direcciones diferentes. Por ejemplo, casi una quinta parte (19%) de los jefes de negocios ha tenido su dispositivo infectado con malware, spyware o ransomware a través de una plataforma de citas en línea, mientras que el 9% se ha encontrado con personas que utilizan una identidad en línea falsa.

“El juego de citas en línea puede ser lo suficientemente desafiante sin que las personas sean víctimas de estafadores o pongan en peligro involuntariamente a su empresa”, dijo Vladimir Zapolyansky, director de negocios para pequeñas y medianas empresas de Kaspersky Lab.

Para ayudar a proteger a los usuarios comerciales de los ciberdelincuentes que acechan en el mundo de las citas en línea, Kaspersky Lab ofrece una gama de soluciones de ciberseguridad de última generación basadas en una combinación única de inteligencia de amenazas de big data, aprendizaje automático y experiencia humana que cualquier persona puede instalar y gestionar, incluso aquellos sin habilidades especiales de seguridad de TI.