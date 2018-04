Google: ¿por qué es tendencia #metoo? Conoce qué es lo que prepara el buscador

El movimiento #MeToo ha inspirado una creciente conciencia mundial sobre la violencia sexual y la agresión sexual. Éste no es sólo un momento significativo en la historia; es un momento significativo en la historia de Internet: #MeToo marca un momento en que los sobrevivientes de agresiones sexuales de todas partes del mundo convirtieron Internet en una plataforma para que sus voces y perspectivas sean escuchadas y respetadas.

En reconocimiento del “Mes de Concientización sobre la Agresión Sexual”, creamos Me Too Rising, una visualización del movimiento global #MeToo a través de los datos de Google Trends. En el sitio, se puede ver el interés global desde el otoño pasado y observar cómo la conciencia se ha extendido a lo largo de estos meses.

El año pasado, #MeToo se buscó en todos los países del mundo. Se pueden ver las ciudades en las que fue tendencia en diferentes fechas y, también qué está pasando actualmente a nivel local con los resultados de búsqueda específicos por ciudad para “Me Too”. Además, la página de recursos contra la agresión sexual tiene información para cualquier persona que necesite ayuda o quiera aprender más sobre la agresión sexual.

Para apoyar a las sobrevivientes, Google.org ha otorgado 500,000 dólares en subvenciones a dos organizaciones: Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN) y a Girls for Gender Equity. Las dos aportaciones brindarán un mayor apoyo a la Línea Directa contra la Agresión Sexual de RAINN y ayudarán a Girls for Gender Equity a lanzar una comunidad digital donde los sobrevivientes accedan a herramientas para crear sus propias rutas de curación.

Tarana Burke, es la fundadora de #MeToo Movement; su esfuerzo de una década ha dado voz a los sobrevivientes de la agresión sexual. Con Google Trends, ahora tenemos datos para reflejar el poder de esas voces colectivas y podemos ver el gran alcance de este movimiento.

Me Too Rising muestra lo que pasa cuando todos nos volvemos un poco más conscientes de la agresión sexual y la violencia. Cuando muchos sobrevivientes hablan, el mundo no solo escucha; busca respuestas.