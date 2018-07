¿Facebook desarrolla función de show de talentos de canto? Esto se sabe

Facebook estaría preparando una herramienta llamada “Talent Show”, que permitiría a los usuarios cantar su propia versión de una canción popular y subirla para ser calificada.

Esta nueva característica fue descubierta en el código de la aplicación de Facebook por la investigadora Jane Manchun Wong, quien ya era conocida por descubrir otras funciones que aún no se habían lanzado o que estaban en fase de pruebas, mediante el uso de tácticas de ingeniería inversa, según el portal web TechCrunch.

Al parecer según lo encontrado por Wong, la nueva opción “Talent Show” utilizaría la reciente asociación de Facebook con la industria musical, representada por Universal Music Group, para otorgar una serie de canciones para cantar, que los usuarios podrán elegir, interpretar y subir a la red.

Facebook is working on Talent Show where users can pick a popular song and submit their singing audition for review.



Feels like a cross between Musically and Fifteen Million Merits from Black Mirror



as I previously spotted: https://t.co/jHsYQpEvgopic.twitter.com/TfC2Og5wlw