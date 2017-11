Para esto sirve el botón "Windows" de tu PC y tu no lo sabías

¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve la teclaWindows que se encuentra en tu teclado? Si no conoces su función, no debes preocuparte, ya que nosotros te contaremos todos los usos que puedes darle.

Como se sabe, la tecla “Windows” se encuentra ubicada en la parte inferior del teclado, entre “Ctrl” y “Alt” y sirve para que los usuarios puedan tomar atajos a ciertos programas.

Por ejemplo, si pulsamos las “Windows” y “E” inmediatamente abriremos el “Explorador de Windows”, que nos mostrará de forma ordenada todas las cosas que tenemos en nuestra PC.

Al igual que este atajo, existen otros que te mostraremos a continuación:

Win + F Abre la barra charm y selecciona la caja de búsqueda para poder buscar ficheros o aplicaciones en nuestra PC.

Win + H Abre el charm y nos lleva directamente a compartir.

Win + I Abre el charm y nos lleva directamente a configuración.

Win + J Cambia el enfoque de las aplicaciones.

Win + K Abre el charm y nos lleva directamente a dispositivos.

Win + L Cambia de usuario o si nos encontramos en un dominio, bloquea el equipo.

Win + M Minimiza todas las ventanas que tengamos abiertas en el escritorio.

Win + O Bloquea la orientación de la pantalla.

Win + P Opciones de proyección.

Win + Q Abre la barra charm y selecciona la caja de búsqueda.

Win + R Abre la ventana de ejecución de comandos (ejecutar).

Win + T Establecer el foco en la barra de tareas y nos permite cambiar entre las distintas aplicaciones que tenemos abiertas

Win + U Abre el centro de accesibilidad.

Win + V Sirve para desplazarse por las notificaciones (+ Shift para retroceder).

Win + W Abre el charm y nos lleva directamente a configuración.

Win + X Acceso rápido a comandos de usuario (Abre Windows Mobility Center si está presente).

Win + Z Abre la barra de aplicaciones.

Win + + (Zoom in)

Win + – (Zoom out)

Win + , Minimiza todas las ventanas para que podamos ver el escritorio.

Win + Enter Abre el narrador

Win + Espacio Cambia el idioma de entrada y distribución del teclado.

Win + Tab Permite desplazarnos entre las aplicaciones metro que tengamos abiertas

Win + Esc Salir de la lupa.

Win + PgUp Mueve la pantalla de inicio al monitor de la izquierda.

Win + PgDn Mueve la pantalla de inicio al monitor de la derecha.

Win + Break Nos abre la ventana de propiedades del sistema.

Win + Right arrow Ajusta la ventana del escritorio a la derecha (+ Shift para

Win + Up arrow Maximiza la ventana de escritorio (+ Shift para maximizarla

Win + Down arrow Restaura/minimiza la ventana de escritorio (+ Shift para

Win + F1 Ayuda y soporte técnico de Windows.

