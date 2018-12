Este es el proyecto de Microsoft con inteligencia artificial que cuida el medio ambiente

Rommel Yupanqui 14.12.2018 / 13:18 PM

La inteligencia artificial no solo está mejorando en complementar la labor que realiza el hombre cotidianamente, sino que, conforme pasa el tiempo, se está perfeccionando a tal punto que puede superar a la labor humana en ejercicios complejos como es el caso del cuidado del medio ambiente.

Peru.com habló en esxlusiva con Jennifer Marsman, Head of Engineering for AI for Earth deMicrosoft, quien no solo nos comentó las labores que realiza la empresa alrededor del mundo, sino también qué cosas se están haciendo en Latinoamérica.

¿Te imaginas un proyecto similar en Perú? AI for Earth es un programa de Microsoft por cinco años que tiene como fin predisponer de la IA para mejorar a sostenibilidad a través de contribuciones, herramientas, educación y capacitación.

Cuéntanos sobre los proyectos que está realizando Microsoft en el mundo usando la inteligencia artificial. En resumen, ¿cuáles son los más novedosos?

Microsoft ha descubierto que dos de las cosas que se han ido incrementando en los últimos años ha sido el cambio climático y la tecnología. En tal sentido, la compañía ha ido utilizando su tecnología para empoderar a otras y así construir soluciones para salvar a nuestro planeta. Cosas en relación a la agricultura, el agua y la biodiversidad.

Para su ejecución Microsoft ha invertido 50 millones de dólares para los próximos 5 años. La finalidad es que empresas que deseen apostar por el cuidado del agua, el medio ambiente, frenar el cambio climático puedan desarrollar técnicas de mejoramiento y así salvar el planeta.

Hemos visto por ejemplo un programa desarrollado en Sudáfrica un proyecto que está frenando la caza de elefantes. A través del uso de la inteligencia artificial, se escanea la zona usando un software y se determina dónde hay que poner los ojos para el cuidado de esta especie

Ese es un proyecto fabuloso que hemos desarrollado con la Universidad de California. Ellos están haciendo un trabajo asombroso cubriendo grandes áreas para la preservación de esta especie. Usando la computadora, se puede escanear, a través de un drone, todo el mapa en donde este animal puede moverse, y así determinar cuáles son los focos en donde establecen, a fin de mitigar la caza y, posteriormente, la extensión.

¿Qué es ‘AI para la Tierra’ y qué se está haciendo en Latinoamérica?

“AI para la Tierra”, es un proyecto dedicado a diseminar las inversiones de Microsoft en investigación y tecnología de IA en cuatro áreas clave: cambio climático, agricultura, y agua. Desde su inicio en julio de 2017, Microsoft ha otorgado aproximadamente 138 subvenciones, 3 en América Latina, a individuos y organizaciones en más de 45 países y se ha asociado con seis organizaciones para escalar y mejorar rápidamente sus capacidades de inteligencia artificial existentes.

Uno de los proyectos que estamos realizando en Latinoamérica es en Argentina, donde a través de las imágenes satelitales del valle de la Patagonia se están reuniendo diversas capturas con el fin de desarrollar un modelo sobre el impacto del uso y ocupación actual y futura del suelo en la calidad del agua de la región.

Asimismo, en Puerto Rico, lugar que fue azotado por el huracán María en 2017. Allí la IA para realizar una inspección ecológica virtual de tres especies arbóreas que le ayuden a entender mejor la manera en que las tormentas afectan la capacidad de un bosque para almacenar carbono y mitigar el cambio climático.

De momento no existe ningún proyecto en Perú, pero de ser así, cualquier persona que tenga uno innovador que tenga como fin mitigar los efectos del cambio climático, puede inscribirse a través del siguiente enlace