Desafío Google otorga el segundo lugar a ONG peruana y el motivo te enorgulleserá

Google dio a conocer hoy a la ONG ganadora del Desafío Google.org, el certamen regional que busca apoyar a organizaciones sin fines de lucro y fomentar iniciativas de innovación con impacto social en América Latina. “Fundación Ecoinclusión” de Argentina fue elegida por un reconocido jurado como la ganadora del certamen y recibirá un total de US$ 600.000 para llevar a cabo su proyecto, que contempla la fabricación de ladrillos ecológicos con botellas de plástico para familias sin vivienda.

En segundo lugar, el jurado seleccionó a la ONG peruana “Movimiento Peruanos Sin Agua” que recibirá US$ 150.000 adicionales (haciendo un total de US$ 500.000) para desarrollar su sistema de captación de agua de niebla y aguas subterráneas para poblaciones con acceso limitado a este recurso.

Y en tercer lugar fue elegida la ONG “Patrulla Aérea Civil” de Colombia, que ganó US$ 100.000 extra a los US$ 350.000 que recibió como ganadora de su respectivo país. Este importante monto servirá para continuar llevando atención médica y quirúrgica a zonas vulnerables, de difícil acceso y sin hospitales.

Las ONG finalistas “Corporación Red de Alimentos” de Chile y “Sin Fronteras” de México llevarán un premio adicional de US$ 50.000 cada una. Pueden leer más sobre todas estas ideas en g.co/Desafio2017

Tanto las organizaciones sin fines de lucro ganadoras del concurso regional, como las finalistas, recibirán el acompañamiento y mentoría de un grupo de voluntarios de Google, que los ayudarán a hacer realidad sus proyectos.

El jurado, compuesto por Rigoberta Menchú, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz; Gabriel Baracatt, director Ejecutivo de Fundación Avina; Anamaria Schindler, responsable de Ashoka para América Latina, los artistas Shakira y Diego Luna; la presidenta de Google.org, Jacquelline Fuller, y Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, evaluó todos los proyectos teniendo en cuenta su impacto social, su grado de innovación, la factibilidad técnica de realización y su escalabilidad.

Más de 2300 proyectos fueron presentados para esta edición del Desafío Google.org, que se realizó en diversos países en simultáneo por primera vez, y se espera que la experiencia de América Latina sea el puntapié inicial de futuras instancias regionales en todo el mundo.

Esta nueva edición del certamen, que ya fue implementado en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido, donará un total de US$ 5,85 millones a ONGs que utilicen la tecnología para resolver problemas de su país o el mundo, la mayor cantidad de fondos en la historia del Desafío Google.org.

Cada año, Google.org ofrece alrededor de 100 millones de dólares en donaciones filantrópicas, US$ 1.000 millones en publicidad en línea gratuita y dispone de 100.000 horas de trabajo voluntario de los empleados de Google de todo el mundo. En 2012, Google lanzó el Desafío de Impacto Social para apoyar a organizaciones sin fines de lucro que utilizan a la tecnología para incrementar su impacto en la comunidad.