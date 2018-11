Crean yate con tecnología capaz de detectar presencia de plástico en el mar

Una enorme acumulación de plástico flota en medio del Océano Pacífico, entre Hawai y California. Se estima que la mayor de las cinco zonas de acumulación de plástico en alta mar, el Great Pacific Garbage Patch, tiene el doble del tamaño de Texas y el triple de Francia.

Esto ha creado un desafío ambiental urgente que la tecnología de ABB está ayudando a resolver. El yate de investigación medioambiental Fantastiko, operado por la fundación holandesa By the Ocean We Unite (BTOWU), está utilizando las soluciones avanzadas suministrados por ABB para estudiar, medir e informar sobre esta creciente concentración de plástico en el océano.

La misión de la organización caritativa es resaltar el daño causado por los millones de toneladas de plástico que terminan en los océanos del mundo cada año. La fundación estima que cada año, unos ocho mil millones de kilogramos de plástico terminan en los océanos. Eso representa 23,000 kilos de nuevos desechos plásticos por minuto. Una vez vertido en el océano, inmediatamente comienza a dañar el medio ambiente y entra en la cadena alimentaria.

Se han documentado más de 200 especies marinas ingiriendo plástico. “Es realmente triste ver cuánto plástico hemos puesto en los océanos”, dice la Dra. Nanne van Hoytema, coordinadora de investigación científica en BTOWU.

Para ayudar a combatir este problema, la embarcación de la fundación utiliza el Sistema de Asesoramiento Marino ABB Ability (OCTOPUS ) para planificar rutas óptimas que maximicen su eficiencia de combustible e impacto operacional.

El software está diseñado para ayudar a la tripulación a planificar rutas, ingresar datos de los hallazgos y monitorear las condiciones climáticas en viajes de investigación en aguas fuera de Rotterdam, Países Bajos; Francia; Bélgica; Dinamarca; el sur de Inglaterra y las islas del canal. Al mismo tiempo, el Portal de la Flota Marina ABB Ability ayuda a la fundación a recopilar y analizar datos en tiempo real de los sensores integrados de Fantastiko.

Estos datos incluyen no solo la extensión y las características de los residuos plásticos encontrados por el barco, sino también información sobre el viaje y las condiciones climáticas a lo largo de la ruta del barco. Gracias al Portal de la Flota Marina ABB Ability ™, el público puede acceder directamente a la investigación y los resultados clave de Fantastiko a través del sitio web de la fundación. La audiencia de BTOWU puede seguir el estado de las expediciones de navegación a través del sitio web, que presenta información relacionada con los tipos de partículas de plástico que se encuentran.

La acumulación de plástico oceánico se está reconociendo rápidamente como un desafío importante que debe abordarse. El Parlamento Europeo ya ha votado a favor de una prohibición completa de los llamados plásticos de un solo uso, incluidos los cubiertos de plástico, platos, hisopos de algodón y pajitas. Pero se puede y se debe hacer más, y la movilización de la opinión pública es de importancia crítica.

“El aspecto clave de nuestras expediciones de investigación es presentar nuestros hallazgos a la mayor cantidad de personas posible”, dice el Dr. van Hoytema. “ABB Ability nos permite compartir nuestra investigación con nuestras audiencias de redes sociales. “Al brindar a las personas en el hogar un vínculo directo con nosotros en el mar, podemos hacer que nuestra investigación sea parte de la vida diaria de las personas de manera rápida y efectiva”.

“ABB está comprometido con las tecnologías que son compatibles con la sostenibilidad”, dice Mikko Lepistö, Vicepresidente Senior de Soluciones Digitales en ABB Marine & Ports. “También estamos encantados de que nuestro software marino se utilice directamente en la batalla para proteger el medio ambiente marino”.

Se están realizando más expediciones medioambientales con tecnología ABB.