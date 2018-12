Conoce el equipo que medirá la carga viral de VIH en menos de dos horas en el Perú

Rommel Yupanqui 27.12.2018 / 16:19 PM

Tomar la muestra de la carga viral y CD4 en personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el Perú se ha vuelto un verdadero estrés. Los pacientes deben esperar no solo días, sino hasta meses para conocer su estado de salud y, sobre todo, ver el recuento de sus defensas antes de tomar su medicamento.

Pero ese panorama está cambiando y va de la mano con la tecnología. Durante el mes de octubre el Ministerio de Salud (Minsa) entregó 36 modernos equipos a diversos hospitales de Lima y regiones fin de optimizar la atención de las personas con el virus.

Se trata de GeneXpert, una máquina que permitirá agilizar la medición de la carga viral del VIH en las personas luego de haber iniciado su tratamiento. Este tendrá como fin tener el diagnóstico en menos de 2 horas.

Para conocer más sobre este nuevo método de análisis Peru.com conversó con la licenciada Patricia Segura, Directora Ejecutiva de la Dirección de Prevención de Control del VIH-Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis.

Según los datos manejados por el Minsa, cuántas personas tienen VIH en el Perú y qué cantidad desconoce que cuentan con dicho virus en el cuerpo?

A nivel nacional se estima que 72 mil personas viven con VIH, de ellas alrededor de 15 mil no conocen su diagnóstico porque el VIH, a diferencia de otras infecciones, no presenta síntomas. Nuestra primera recomendación a las personas es que accedan a una prueba de despistaje que, hoy por hoy, es muy sencilla: con una gotita de sangre, en 20 minutos, se puede saber el diagnóstico de la persona.

¿Se debe a un temor todavía de la población en saber su estado sobre si tiene VIH o no?

Sí. Creo que todavía existe el temor porque piensan que tener un diagnóstico de VIH les va significar morir. Hoy el VIH es una infección crónica: es como una diabetes o una hipertensión. Si uno lo diagnostica de manera temprana y recibe el tratamiento de manera continua, puede vivir tal igual que una persona que no tiene VIH.

En la actualidad no solo una persona debe pasar por dos pruebas de VIH, en el caso de salir positivo, para corroborar que debe seguir un determinado tratamiento, el cual es gratuito en el Perú, sino también una serie de exámenes para saber cómo se encuentra su sistema inmune, llámese la carga viral y el recuento de CD4. ¿Cómo funciona la nueva adquisición del Minsa, el GeneXpert?

Una ves que una persona recibe la información y accede a estas pruebas rápidas de VIH, la persona pasa por una serie de pruebas muy sencillas en nuestros establecimientos de salud para que empiece su tratamiento antiretroviral. Hace 10 años atrás una persona con el virus debía tomar 10 a 11 pastillas diarias. Hoy por hoy toma solamente 1 al día. ¿Qué es lo que hace este tratamiento? Reducir los niveles del virus en sangre a su mínima expresión y mejorar su sistema de defensas. Para saber si este tratamiento está teniendo éxito tenemos dos pruebas importantes: medir la cantidad de sangre y medir la cantidad de defensas.

Para ello tenemos dos equipos. Para medir el primero tenemos un equipo que llamamos de biología molecular y para lo cual hemos dado avances importantes. Hasta hace dos años atrás solo había un lugar para hacerse esta prueba que era el Instituto de Salud en Lima, por tanto todas las personas tenían que dirigirse allí y en un periodo de 4 a 8 semanas recién podrían conocer su diagnóstico.

¿Qué significa tener estos dispositivos GeneXpert? Tener sus resultados en menos de dos horas. Simplemente se coloca la muestra de sangre en uno de los cartuchos del equipo y automáticamente, la máquina contabiliza el nivel de virus en la sangre y lanza un diagnóstico el cual es evaluado por el médico a cargo. Pero no solo eso, sino que el dispositivo puede realizar hasta 4 diagnósticos a la vez. Durante el último año se han hecho esfuerzos para habilitar 28 equipos de carga viral en el punto de atención a nivel nacional. Los principales en Lima y Callao, como en Piura, Pucallpa, Iquitos, Trujillo, entre otros.

¿Estos equipos ya se encuentran funcionando?

Entiendo que están ahora en un proceso de validación, liderado por el Instituto Nacional de Salud, y que estos debieran estar en funcionamiento a partir de enero del 2019.

¿Ya se han hecho pruebas en personas, testeo, de estos equipos GeneXpert, capacitaciones?

Estos equipos son utilizados por varios países a nivel mundial justamente por ser de muy fácil uso. Requieren un funcionamiento básico y con la supervisión del Instituto Nacional de Salud. Estos equipos están instalados no solo para medir la carga viral, sino además están siendo utilizados para realizar un certero diagnóstico de tuberculosis y se prevé, en un futuro que, con esta misma plataforma, se pueda realizar diagnósticos de ITS y hepatitis.

*Esto no solo le hace ahorrar pasos a una persona que necesita realizarse diversas pruebas, sino también tiempo. ¿Qué tan eficientes son este tipo de pruebas que se realizan con el dispositivo en mención?

Las pruebas son altamente eficientes. Tienen sobre el 98 % de efectividad, que además esto viene acompañado con la supervisión y validación del Instituto Nacional de Salud.

¿Se ha determinado la compra de más equipos luego de que empiecen a funcionar los ya existentes hasta el momento?

Nosotros tenemos un primer lote que ya hemos repartido, que son en total 28. A estos se le agregan 8 más, que también se han comprado por el Fondo Mundial de Salud. En total tenemos 36 equipos actualmente en la primera fase. Luego de pasar por el proceso de funcionamiento, va haber una segunda fase de instalación de equipos dirigido a las ciudades que aún no se han habilitado.

¿Solo las personas aseguradas en el Minsa pueden hacerse ese tipo de pruebas? ¿Qué sucedería en el caso de las personas no aseguradas, o las que cuentan seguro en otras entidades?

Este tipo de pruebas está garantizada para todas aquellas personas que se atienden en el Sistema Integrado de Salud, sea asegurado o no asegurado. Independientemente si está en el SIS o no, tienen acceso a esta prueba. Sin embargo, estas están circunscritas para aquellos que se atienden en los hospitales del Minsa. Los pacientes de Essalud o de la Policía Nacional acceden también a sus propios sistemas, pero en caso no cuenten con un determinado diagnóstico, por recomendación, pueden acceder a este tipo de exámenes.

¿Luego de realizarse una prueba en estas nuevas máquinas GeneXpert, cada cuánto una persona con VIH deberá pasar el control o realizarse un nuevo diagnóstico para saber con efectividad cómo está su sistema inmune?

La recomendación es que se le haga un diagnóstico basal, inicial, antes de que empiece el tratamiento y, posterior entre 3 y 6 meses de tratamiento, se pueda ver cómo va su carga viral, que como consecuencia haya disminuido. Ahora, para aquellas personas que ya tienen controlado su sistema inmune, puedan hacerse estos chequeos cada año. Es una alegría que las personas se enteren, luego de hacerse un examen en menos de dos horas, saber que sus niveles de carga viral están casi en cero, puedan alegrarse. La tranquilidad de ellos dependerá siempre y cuando sigan con su tratamiento.