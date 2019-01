CES 2019: LG hará bailar a asistentes con el lanzamiento de renovada linea X Boom

LG presenta su línea XBOOM ampliada en el CES 2019. Los nuevos productos innovadores están diseñados para cautivar con un sonido superior, características únicas y una comodidad excepcional.

El nombre de XBOOM se ha convertido en sinónimo de potencia y calidad, ayudando a la marca LG a alcanzar su posición dominante en las categorías de mini componentes y audio All in One. La familia XBOOM incluye mini componentes y unidades All in One, altavoces portátiles XBOOM Go y altavoces inteligentes XBOOM AI ThinQ. LG XBOOM es ideal para reuniones sociales de todos los tamaños, ya sea en una fiesta al aire libre o en un club.

En el núcleo de la marca LG XBOOM se encuentra el nuevo mini componente XBOOM (modelo CL98) con una salida sólida de 3,500W e incorpora una bocina de compresión para generar un audio más nítido y detallado en las frecuencias más altas. Además, está el modelo OL100 de gama alta que ofrece una salida robusta de 2,000W, empleando una bocina de explosión patentada. También ofrece Meridian Mode, desarrollado en colaboración con los expertos de la compañía británica Meridian Audio. Esta exclusiva configuración de sonido da como resultado voces más claras y bajos más sensibles.

Por otro lado, LG XBOOM brinda a los consumidores la posibilidad de elegir la solución que mejor se adapte a sus necesidades. La unidad premium All in One (modelo OL100) tiene el diseño de asa Grab & Move y ruedas para garantizar la máxima portabilidad. Los altavoces de estilo libre XBOOM (modelos RK7 y RL4) pueden orientarse vertical u horizontalmente y cuentan con un asa de agarre X para un transporte conveniente.

En cuanto a entretenimiento, los usuarios pueden disfrutar de su DJ interno, y dar su propio giro creativo a la emocionante gama de funciones orientadas a la fiesta de LG. Utilizando DJ Star, es fácil ser disparado dentro y fuera de las pistas, dar pistas de futuras canciones y hacer scratch como un DJ profesional. La función Cross Fader facilita la mezcla perfecta de audio de dos fuentes diferentes.

Los productos 2019 LG XBOOM ofrecen Star Karaoke, una nueva característica divertida para toda la familia. Puede suprimir las voces en la pista, preparando el escenario para que los usuarios expresen sus ambiciones musicales. Los 18 efectos vocales combinan perfectamente con los nuevos efectos de luz multicolor, una gama de opciones de iluminación predefinidas que incluyen la capacidad de sincronizarse con cualquier pista que se esté reproduciendo. De esta manera, se acentúa el ritmo y el ambiente.

Otra novedad en el CES, son los altavoces de la serie LG XBOOM Go PK que producen un sonido de alta fidelidad a pesar de su tamaño compacto y peso ligero. La serie PK genera audio de alta calidad que satisfará incluso a los oyentes más exigentes, produciendo un sonido inalámbrico increíblemente preciso.

Los productos de audio LG XBOOM han sido elogiados por su excelente sonido y su conectividad inteligente de inteligencia artificial. El altavoz inteligente XBOOM AI ThinQ de la compañía ha sido reconocido como uno de los productos con mejor sonido en su categoría por una serie de publicaciones respetadas de tecnología de consumo y de audio.

“LG continuará expandiendo su línea XBOOM para brindar un ambiente poderoso y agradable, sea cual sea la ocasión”, dijo Kim Dae-chul, responsable del negocio de audio y video de LG Home Entertainment Company.